عاجل.. حركة الجهاد الإسلامى تعلن إلقاء قوات الاحتلال الإسرائيلى القبض على متحدثها الرسمى

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أمس الإثنين، اعتقال طارق السلمي المتحدث الرسمي باسم الحركة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي- في بيان لها عبر قناتها على تليجرام: "تدين حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إقدام جيش العدو على اعتقال طارق السلمي الناطق الإعلامي باسم الحركة، والتنكيل به، وتحمله المسؤولية كاملة عن سلامته".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه اغتال عنصرين بارزين تابعين لـ حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في منطقة جنين، عبر غارة جوية.