هل مصر خارج مسار كسوف الشمس العالمي؟.. "البحوث الفلكية" يكشف (فيديو)

أكد الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكسوف الشمسي الحالي هو حدث طبيعي ينتج عن دورة القمر الشهرية حول الأرض ولا يشكل خطرًا على البشر.

أشار رابح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الكسوف الكلي للشمس شوهد في دول مثل الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، حيث غطى القمر 105% من قرص الشمس، بينما شهدت دول أخرى كغرب أوروبا وشمال أمريكا اللاتينية كسوفًا جزئيًا، وأكد على أهمية استخدام نظارات مخصصة للحماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة أثناء الكسوف.

نفى رابح وجود أي تأثير للكسوف الشمسي على مصر أو الدول العربية، مضيفًا أن مدة الكسوف تستمر لمدة 4 دقائق في كل منطقة يحدث بها، وأضاف أن المعهد يستغل هذه الظاهرة لتأكيد دقة الحسابات الفلكية للأشهر الهجرية، مشيرًا إلى أن ظهور هلال شوال سيكون دليلًا على ذلك.

وأخيرًا، ذكر أن المعهد يرسل عدة لجان لمراقبة الهلال، تتكون من ممثلين عن البحوث الفلكية، هيئة المساحة، المحافظة، ودار الإفتاء، وتقوم هذه اللجان بإرسال تقاريرها إلى مفتي الجمهورية للإعلان الرسمي.