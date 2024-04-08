الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أحمد موسى يؤكد: فنادق مصر ممتلئة في استقبال إجازة عيد الفطر (فيديو)

أحمد موسى
أحمد موسى

في ظل الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر، أعرب الإعلامي أحمد موسى عن إعجابه بالتدابير الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لضمان سلامة الأماكن العامة والشوارع في مختلف المحافظات.

وأكد موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" الذي يُبث على قناة صدى البلد، على أهمية توفير بيئة آمنة للزوار والمواطنين الذين يتنقلون بين المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يعد ركيزة أساسية للأمن القومي المصري.

وأضاف موسى أن الفنادق المصرية، من العلمين إلى القاهرة والجيزة وشرم الشيخ، قد شهدت إقبالًا كبيرًا وأصبحت ممتلئة بالكامل، مما يعكس الشعور بالأمان الذي يغمر البلاد، وقال: "الشوارع لا تكاد تجد فيها مكانًا لوضع قدم، والمحلات تزدهر ببركة الله وفضله، ما يبعث على السرور".

كما استرجع موسى ذكريات احتفالات عيد الفطر في شبابه، حيث كانت العائلات تجتمع لإعداد حلويات العيد مثل الكحك والغريبة.

وأشار إلى أن هذا التقليد الجميل قد انتقل من القرى إلى الريف والمناطق الشعبية، داعيًا الله أن يديم على البلاد الخير والصحة والسلامة، واختتم تعليقاته بالتأكيد على أن شهر رمضان قد مر بسرعة، متمنيًا أن يكون شهرًا مباركًا للجميع.

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