الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

أول افطار جماعي لملاك سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة

جريدة الدستور

 

نظمت مجموعة طلعت مصطفى، أمس الأحد، حفل إفطار جماعي لملاك مشروع "سيليا" بالعاصمة الادارية الجديدة، وذلك للاحتفال مع قاطني المشروع بشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا الحفل استكمالًا لنجاح مجموعة طلعت مصطفى في تسليم مئات الوحدات لعملاء مشروع سيليا وفق المواعيد التعاقدية، لتصبح "سيليا" أول مشروع سكني ينبض بالحياة بالعاصمة الإدارية، حيث يقطن حاليا عدد كبير من الملاك في المشروع. ويتوفر في "سيليا" مختلف الخدمات اليومية لتلبية احتياجات السكان، حيث تم افتتاح مركز خدمات مؤقت، ومسجد، وسوبر ماركت، وخدمات طبية، ومناطق جلوس خارجية ومناطق ألعاب للأطفال، إضافة خدمات أخرى عديدة، منها خط أتوبيسات يربط سيليا بمدينتي، على ان يتم استكمال باقي الخدمات بالتزامن مع تسليم المراحل المتبقية بالمشروع.

ويعد "سيليا" أكبر مشروع متكامل الخدمات ينفذه القطاع الخاص في العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 500 فدان، ويقع في أحد أكثر المواقع تميزًا في العاصمة الجديدة، حيث يعد المشروع الوحيد الذي يقع في قلب النهر الأخضر. ويتميز "سيليا" بتصميم عالمي وضعته شركة HHCP - التي تعد واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال تصميم المدن- ويضم مخطط المشروع مناطق للعمارات وأخرى للفيلات تتوسطهما مساحات خضراء لإتاحة أكبر قدر ممكن من متعة التنزه والراحة للسكان، ولتتيح فرص متساوية للاستمتاع بالمساحات الخضراء، الأمر الذي يعزز نمط الحياة الصحي والعصري وعناصر التنمية المستدامة التي تنتهجها المجموعة في كافة مشروعاتها.

وتعد منطقة " The Village " الاكثر تميزًا بالمدينة، حيث تضم مناطق تجارية وترفيهية متعددة الاستخدامات، وتعد القلب النابض لسيليا حيث تستوعب العشرات من أرقى العلامات التجارية العالمية، فضلا عن المراكز الطبية والإدارية والنادي الرياضي ومجمعات السينمات وملاعب البولينج، مع إطلالة ساحرة على البحيرة المركزية المحاطة بسلاسل المطاعم الشهيرة، بجانب المسرح المفتوح.

طلعت مصطفى سيليا العاصمة الإدارية إفطار جماعي

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