أوائل المجموعات يحققون العلامة الكاملة في دور الثمانية بالكونفدرالية

فرضت أوائل المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية سيطرتها التامة في دور الثمانية إذ نجحت جميعها في تجاوز هذا الدور لتتأهل إلى دور قبل النهائي.

فنادي الزمالك متصدر المجموعة الثانية تمكن من اقصاء نادي مودرن فيوتشر وصيف المجموعة الأولى إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على استاد السلام، وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لمثله في مباراة الإياب على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك

تصدر الزمالك المجموعة الثانية دون أن يتلقى أي هزيمة برصيد 16 نقطة، وهو الأكثر جمعا للنقاط في دور المجموعات من 5 انتصارات منها انتصاران على كل من نادي أبو سليم الليبي، وأكاديمية سوار الغيني، وانتصار وحيد على نادي ساجرادا اسبيرنسا الأنجولي، وتعادل وحيد كان سلبيا مع نادي ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي.

مودرن فيوتشر

حل مودرن فيوتشر وصيفا في المجموعة الأولى بـ11 نقطة حصدها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على نادي الهلال الليبي، وانتصار واحد على نادي سوبر سبورت يونايتد الجنوب إفريقي، وتعادلين، الأول كان دون أهداف مع نادي اتحاد الجزائر أما الثاني، فكان بنتيجة إيجابية مع سوبر سبورت يونايتد.

في حين لم يتكبد سوى خسارة واحدة أمام اتحاد الجزائر.

وفي مواجهة ثانية استطاع اتحاد الجزائر الذي احتل مقدمة المجموعة الأولى من تخطي عقبة ريفرز يونايتد النيجيري الذي تواجد في الترتيب الثاني في المجموعة الثالثة بصعوبة إذ بعد أن انهزم بنتيجة هدف دون رد في لقاء الذهاب على ياكوبو جوون ستاديوم في مدينة بورت هاركورت تغلب عليه بنتيجة هدفين دون مقابل في لقاء العودة على ملعب 5 جويليه 1962.

اتحاد الجزائر

احتل اتحاد الجزائر مقدمة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة جناها من 4 انتصارات منها انتصاران على سوبر سبورت يونايتد، وانتصار وحيد على كل من الهلال، ومودرن فيوتشر، وتعادل وحيد مع مودرن فيوتشر.

بينما لم يتلق سوى هزيمة وحيدة على يد الهلال.

ريفرز يونايتد

تواجد ريفرز يونايتد في الترتيب الثاني في المجموعة الثالثة بـ12 نقطة جمعها من 4 انتصارات بواقع انتصارين على نادي أكاديمية دو لوبيتو الأنجولي، وانتصار واحد على كل من النادي الإفريقي التونسي، ونادي دريمز الغاني، ولم يتعادل لكنه خسارتين أمام دريمز، والإفريقي.

وفي مواجهة ثالثة نجح نادي دريمز الذي اعتلى صدارة المجموعة الثالثة في الاطاحة بنادي الملعب المالي الذي حل في المرتبة الثانية في المجموعة الرابعة إذ فاز عليه بنتيجة 2 – 1 في مباراة الذهاب على ملعب 26 مارس في مدينة باماكو عاصمة مالي، وتعادل معه إيجابيا بنتيجة هدف لكل منهما على ملعب بابا يارا في مدينة كوماسي الغانية.

دريمز

اعتلى دريمز صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة حصدها من 4 انتصارات منها انتصاران على أكاديمية دو لوبيتو، وانتصار واحد على كل من ريفرز يونايتد، والإفريقي، ولم يتعادل لكنه تلقى هزيمتين على يد الإفريقي، وريفرز يونايتد.

الملعب

احتل الملعب المركز الثاني في المجموعة الرابعة بـ10 نقاط جناها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على نادي ديابل نوار الكونغولي، وانتصار وحيد على نادي سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي، وتعادل وحيد كان سلبيا مع سيخوخون يونايتد فيما تكبد خسارتين أمام نهضة بركان المغربي.

وفي مواجهة رابعة وأخيرة تمكن نهضة بركان من تجاوز عقبة أبو سليم الصعبة جدا إذ تعادل معه دون أهداف في لقاء الذهاب على ملعب الشهداء بنينا في مدينة بنينا الليبية، وتغلب عليه بشق الأنفس 3 – 2 في لقاء العودة على الملعب البلدي لبركان في مدين بركان.

نهضة بركان

تبوأ قمة المجموعة الرابعة دون خسارة برصيد 14 نقطة جمعها من 4 انتصارات منها انتصاران على الملعب، وانتصار واحد على كل من سيخوخون يونايتد، وديابل نوار، وتعادلين، الأول كان بنتيجة إيجابية مع ديابل نوار أما الثاني، فكان بنتيجة سلبية مع سيخوخون يونايتد.

أبو سليم

حل وصيفا في المجموعة الثانية بـ9 نقاط حصدها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على أكاديمية سوار، وانتصار وحيد على ساجرادا اسبيرانسا، ولم يتعادل لكنه تلقى 3 هزائم بواقع هزيمتين على يد الزمالك، وهزيمة وحيدة على يد ساجرادا اسبيرانسا.

وبعد خروج كل ثواني المجموعات من دور الثمانية من المنتظر أن تشهد مواجهتي دور الأربعة صداما عنيفا بين أوائل المجموعات، ففي مواجهة الزمالك يلاقي دريمز، وفي مواجهة أخرى اتحاد الجزائر يقابل نهضة بركان.