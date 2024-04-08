مسلسل حق عرب الحلقة 29.. "العوضي" يتمسك بسلوى عثمان وجلال السويركي

شهدت الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، مواجهة نارية بين ماجدة (سلوى عثمان)، زوجة جلال السويركي وام عرب، وبين وفاء عامر (صباح) وانغام، وأقسمت صباح(وفاء عامر) على كل ما حدث في الماضي وأنها قامت بتبديل عرب وانغام.

ويرد عرب السويركي على وفاء عامر: “أنا مليش غير أم واحدة وهي ماجدة، واب واحد جلال السويركي”.

وبدأت أحداث الحلقة 29 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، بكشف وفاء عامر (صباح) سر المسلسل وهو أن عرب السويركي إبن عبد ربه (رياض الخولي)، وترد على انغام ابنتها قائلة: انتي مش بنتي، أنا معنديش غير عرب وسميحه بس.

وتنزل واقع هذه الجملة على انغام صدمة شديدة وترد عليها قائلة: “قولي انك بتهزري”.

وكانت قد كشفت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، كثير من الأحداث الغير متوقعة.

وفجرت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، أهم حدث في المسلسل، وهو كشف صباح وفاء عامر، السر أمام المغربلين لعرب انه ابن عبد ربه، وللاخير انه ابوه، وذلك عند انتقام عرب السويركي من عبد ربه أمام الحارة وطلبه أن يركع في الشارع أمام الجميع ونيته على قتله، لتظهر وفاء عامر وتقول السر.

تفاصيل الحلقة 28 من مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة انتقام السويركي من مازن مرزوق وصديقه رامي، بحرقهما في المريحة على يد عبد ربه.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل حق عرب، طلب سميحة من رباح أبو الدهب (وليد فواز) بأن يعطي لها نسخ الفيديوهات الخاصة بها التي توجد بحوزته، وهددته بانها قامت بتصويره اثناء قتله لجمال زوجها.

مواعيد وقنوات عرض مسلسل حق عرب

وشهدت الحلقة أيضا تخلص رباح أبو الدهب وسميحة من جمال زوجها، وذلك بعدما أحضرت لزوجها 5 مليون جنيه المبلغ الذي طلبه منها مقابل سكوته عن خيانتها مع رباح، وفور إعطاءه المبلغ تقوم بمحاولة تخديره وعلى الفور ينتظرها رباح ويدخل سريعا ويقوم بخنقه حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.

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كما شهدت الحلقة تقديم السويركي بلاغ في القسم يتهم عبد ربه بقتله لسعيد الجن، وادلاءه بمكان المريحة التي يتخلص منها عبد ربه ممن يضايقونه.

أبطال مسلسل حق عرب

والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.