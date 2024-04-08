العوضي يتحدث عن تجسيده دور الإرهابى فى مسلسل "الاختيار" (فيديو)

شدد الفنان أحمد العوضي على عمق حبه واعتزازه بمصر وأهلها، مفصلًا تجربته في تقمص دور الشخصية المعادية للشعب والدولة في مسلسل "الاختيار".

أوضح العوضي، في حديثه خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، أنه برغم التحديات استطاع أن يبرز عيوب هذه الشخصية للجمهور، معبرًا عن فخره بمشاركته في هذا العمل الفني الهام.

وفي سياق متصل، نفى العوضي وجود أي خلافات شخصية مع الآخرين، مشيرًا إلى أنه يخوض صراعات داخلية يومية لمراجعة ذاته والتأكد من سلامة مساره، وأضاف في حديثه: "أجاهد نفسي كل يوم، أتأمل أفعالي، أميز الصواب من الخطأ، وأسعى دومًا لتجنب الندم على أي تصرف قد يجرح الآخرين أو يؤثر فيهم".