الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

العوضي يتحدث عن تجسيده دور الإرهابى فى مسلسل "الاختيار" (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شدد الفنان أحمد العوضي على عمق حبه واعتزازه بمصر وأهلها، مفصلًا تجربته في تقمص دور الشخصية المعادية للشعب والدولة في مسلسل "الاختيار".

أوضح العوضي، في حديثه خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، أنه برغم التحديات استطاع أن يبرز عيوب هذه الشخصية للجمهور، معبرًا عن فخره بمشاركته في هذا العمل الفني الهام.

أحمد العوضي لـ"ع المسرح": "مفيش حاجة اسمها نمبر وان" (فيديو)

أحمد العوضى يُعلن لأول مرة أسباب الانفصال عن ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

وفي سياق متصل، نفى العوضي وجود أي خلافات شخصية مع الآخرين، مشيرًا إلى أنه يخوض صراعات داخلية يومية لمراجعة ذاته والتأكد من سلامة مساره، وأضاف في حديثه: "أجاهد نفسي كل يوم، أتأمل أفعالي، أميز الصواب من الخطأ، وأسعى دومًا لتجنب الندم على أي تصرف قد يجرح الآخرين أو يؤثر فيهم".

أحمد العوضي احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز أزمة أحمد العوضي طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تصريحات أحمد العوضي حلقة أحمد العوضي ع المسرح برنامج ع المسرح منى عبدالوهاب مسلسل أحمد العوضي برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة الاختيار

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

مقال مشترك للرئيس السيسى والعاهل الأردنى والرئيس الفرنسى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

صور

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح