الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أحمد العوضى: "حبيب الغلابة" لقب أطمح له بعد قرن من الزمان (فيديو)

أحمد العوضي
أحمد العوضي

شارك الفنان أحمد العوضي تطلعاته لمستقبل ذكراه، معربًا عن رغبته في أن يحتفظ الجمهور بصورته كـ"حبيب الغلابة" حتى بعد مئة عام، حيث يرى أن الأهم من النجاح المستمر هو الحفاظ على محبة الناس واستمرارها.

وأضاف العوضي، في حديثه خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، أن الشهرة والشباب ليسا دائمين، وأن البقاء للسيرة الحسنة والذكرى الطيبة بين الناس، مؤكدًا أنه رغم تحقيقه أمانيه، يجب علينا دائمًا أن نكون شاكرين الله على ما لدينا، وأن ندعوه باستمرار.

أحمد العوضي لـ"ع المسرح": "مفيش حاجة اسمها نمبر وان" (فيديو)

أحمد العوضى يُعلن لأول مرة أسباب الانفصال عن ياسمين عبدالعزيز (فيديو)

وأشار العوضي إلى أن الناس غالبًا ما ينظرون إلى ما ينقصهم بدلًا من التركيز على ما يمتلكونه.

أحمد العوضي احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز أزمة أحمد العوضي طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز تصريحات أحمد العوضي حلقة أحمد العوضي ع المسرح برنامج ع المسرح منى عبدالوهاب مسلسل أحمد العوضي برامج رمضان برامج المتحدة الشركة المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

تصريحات العوضى الجريئة: هل تعيد الأمور إلى نصابها مع ياسمين عبدالعزيز؟ (بيانات)

مقال مشترك للرئيس السيسى والعاهل الأردنى والرئيس الفرنسى يطالب بوقف إطلاق النار فى غزة

أول فيديو من كسوف الشمس الكلى 2024 (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

رحمي.. !

وائل لطفي

حلويات رمضان

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

صور

كحك العيد.. متعة المصريين

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح