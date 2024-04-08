أحمد العوضى: "حبيب الغلابة" لقب أطمح له بعد قرن من الزمان (فيديو)

شارك الفنان أحمد العوضي تطلعاته لمستقبل ذكراه، معربًا عن رغبته في أن يحتفظ الجمهور بصورته كـ"حبيب الغلابة" حتى بعد مئة عام، حيث يرى أن الأهم من النجاح المستمر هو الحفاظ على محبة الناس واستمرارها.

وأضاف العوضي، في حديثه خلال الجزء الثاني من برنامج "ع المسرح"، الذي تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب، ويُعرض على قناة الحياة، أن الشهرة والشباب ليسا دائمين، وأن البقاء للسيرة الحسنة والذكرى الطيبة بين الناس، مؤكدًا أنه رغم تحقيقه أمانيه، يجب علينا دائمًا أن نكون شاكرين الله على ما لدينا، وأن ندعوه باستمرار.

وأشار العوضي إلى أن الناس غالبًا ما ينظرون إلى ما ينقصهم بدلًا من التركيز على ما يمتلكونه.