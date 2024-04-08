لاعبو مصر يواسون مروان محسن فى عزاء والده بمسجد الشرطة (بث مباشر)

قدم لاعبو فريق مودرن فيوتشر، ونجوم الكرة المصرية واجب العزاء في وفاة والد مروان محسن، لاعب فريق الفريق والمقام بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة بطريق صلاح سالم في تمام السابعة والنصف من مساء، اليوم الإثنين.

كان من ضمن الحضور الحارس محمود جنش ومحمد محمود، إضافة إلى الجهاز الفني الذي ضم علاء ميهوب مدير الكرة ومحمد صديق المدرب المساعد، كما حرص كريم نيدفيد، لاعب النادي الأهلي على تقديم العزاء، بالإضافة إلى الممثل إسلام جمال.



جنازة في والد مروان محسن

وشيعت جنازة محسن فهمي ثروت، والد مروان محسن، من مسجد السيدة نفيسة، حيث ودّعه نجله لمثواه الأخير بحضور عدد من الشخصيات الرياضية، من بينهم هيثم عرابي، الرئيس التنفيذي لمودرن فيوتشر، ومحمد فاروق لاعب الفريق، وعلاء ميهوب، مدير الكرة بالنادي، وعلي الفيل وهشام محمد من مودرن فيوتشر، إضافةً إلى حسين السيد من النادي المصري، وأيمن أشرف من البنك الأهلي، الذين توجهوا إلى المسجد لتقديم واجب العزاء وصلاة الجنازة والمواساة لمروان محسن.

وقد أعلن مروان محسن عن وفاة والده عبر منشور على حسابه الشخصي في إنستجرام، قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله".

وكان مروان محسن يتعافى من إصابة في الركبة اليسرى بعد خضوعه لجلسات علاج طبيعي جديدة، نتيجة إصابته خلال مباراة فريقه ضد بلدية المحلة في الدوري المصري الممتاز.

مروان محسن

ولعب مروان محسن، لعدة أندية مصرية كبرى، منها نادي بتروجيت، والإسماعيلي والنادي الأهلي، حيث حقق نجاحًا كبيرًا وقاد الفرق إلى العديد من الانتصارات وانتقل في عام 2020، إلى نادي فيوتشر، الذي أصبح لاعبًا في مركز الهجوم الهجوم بين صفوفه.

كما كان مروان محسن عنصرًا أساسيًا في المنتخب المصري، حيث شارك في 25 مباراة دولية وسجل 6 أهداف وفي فبراير 2024، تعرض مروان محسن لإصابة قوية في الركبة خلال مشاركته مع فريقه فيوتشر في مباراة مهمة، مما أدى إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وخضع لعملية جراحية وبدأ برنامجًا من التأهيل الطبي لاستعادة لياقته وقوته البدنية.

عاد مروان محسن مؤخرًا إلى التدريبات مع فريق فيوتشر، حيث يستعد بشكل جدي للعودة إلى المنافسات، من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة.



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