20 دقيقة.. سيطرة أهلاوية وشوبير يتألق أمام رأسية حواش

مرت 20 دقيقة من زمن الشوط الأول بين الأهلي وإنبي، ضمن اللقاء المقام بينهما مساء اليوم في دوري نايل.

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي بين الفريقين حتى الآن مع وجود سيطرة كاملة من الأهلي.

وهدد الأهلى مرمى إنبي في الثواني الأولى، بتسديدة من طاهر محمد طاهر اصطدمت ببودي سمير حارس إنبي وخرجت إلى ركنية.

وفي الدقيقة الأولى، سدد موديست رأسية من الركنية مرت بجوار حارس إنبي.

وعاد موديست بالدقيقة 8، وسدد كرة داخل منطقة الجزاء اصطدمت بدفاعات إنبي وذهبت في يد بودي سمير بسهولة.

وجاء أول تهديد لمرمى الأهلي من إنبي، بالدقيقة 17 برأسية من أحمد نادر حواش تصدى لها ببراعة مصطفى شوبير.

وأضاع موديست من جديد انفراد بالدقيقة 18، بعدما سدد رأسية وهو في المكان الخالي علت مرمى إنبي.

تشكيل الأهلي لمواجهة إنبي في دوري نايل

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط وسط الملعب: أفشة - أحمد نبيل كوكا - مروان عطية

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، كهربا.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره إنبي، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السادس عشر لبطولة دوري نايل "الدوري المصري" خلال الموسم الجاري 2023 /2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، اليوم الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل

ستُذاع مباراة الأهلي ضد إنبي في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1.HD