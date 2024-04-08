حجازي يقود الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر السعودي بثنائية في الوحدة

تأهل الاتحاد إلى نهائي السوبر السعودي، بعد تغلبه على نظيره الوحدة بهدفين لهدف اليوم الاثنين في مباريات نصف النهائي بأبو ظبي.

وشارك أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني وقائد الاتحاد في اللقاء بأكمله، حيث سجل هدفي الاتحاد كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله بينما سجل هدف الوحدة حسين أحمد العيسى.

وجاء هدف بنزيما من تسديدة مفاجأة للحارس من داخل منطقة الجزاء ليعلن عن تقدم اتحاد جدة قبل اكتمال نصاب الدقيقة الأولى من بداية المباراة، ليصبح أسرع هدف فى تاريخ السوبر السعودى بعد مرور 55 ثانية.

يتأهل الفائز من المباراتين إلى نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام يوم الخميس 11 أبريل الجاري، على ملعب ستاد محمد بن زايد حيث يلعب النصر والهلال في طرفي نصف النهائي الثاني بعد قليل.

وجاء تشكيل الاتحاد في مباراة اليوم كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: فواز الصقور - أحمد حجازي - لويز فيليبي - مد الله العليان.

خط الوسط: فيليبي جوتا - نجولو كانتي - علي الشمراني.

خط الهجوم: كريم بنزيما - عبد الرازق حمد الله - رومارينو.