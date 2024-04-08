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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل الهلال والنصر فى قمة نصف نهائى السوبر السعودى

الهلال والنصر
الهلال والنصر

أعلن خورخي خيسوس المدير الفني للهلال، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره النصر  في قمة مباريات نصف نهائي السوبر السعودي بعد قليل.

ودفع خيسوس بالقوة الضاربة في خط الهجوم حيث يقوده الثلاثي مالكوم ويجاوره الدوسري والحمدان وميشايل.

تشكيل الهلال والنصر في قمة نصف نهائي السوبر السعودي

وجاء تشكيل الهلال كالآتي:

حراسة المرمى: بونو

خط الدفاع: سعود، البليهي، كوليبالي، الشهراني

خط الوسط: نيفيز، سافيتش، سالم

خط الهجوم: مالكوم، الحمدان، ميشايل

بينما يقود هجوم النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو وساديو ماني حيث جاء كالآتي:

حراسة المرمى: أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد فتيل، إيمريك لابورت، علي لاجامي

خط الوسط: أليكس تيليس، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو، عبدالله الخيبري

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو

وتقام النسخة الـ12 من كأس السوبر السعودية بمشاركة 4 فرق للمرة الأولى، وستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الاتحاد والوحدة الإثنين أيضًا، على أن يكون النهائي الخميس المقبل.

ويتصدر الهلال الدوري بفارق 12 نقطة عن ملاحقه النصر بعد 27 مرحلة، وبالتالي يسير بثبات نحو الفوز باللقب الذي يشكل أحد أهدافه، إلى جانب الفوز بلقب دوري أبطال آسيا التي وصل فيه إلى نصف النهائي حيث يحل في 16 الجاري ضيفًا على العين الإماراتي قبل أن يلعب إيابًا على أرضه في 23 الجاري.

 

 

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