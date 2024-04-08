المحافظات تتزين للعيد.. تجهيز الساحات والمتنزهات.. وحملات تجميل للشوارع

أنهت محافظات الجمهورية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال حملات النظافة والتجميل للشوارع والطرق والحدائق والمتنزهات، مع رفع حالة الطوارئ من قبل الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أى طارئ.

وتضمنت استعدادات المحافظات، إلى جانب حملات النظافة والتجميل للشوارع والطرق، إقامة ساحات خاصة لأداء صلاة عيد الفطر، وتجهيز الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين، طوال أيام العيد.

وأنهت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال حملات نظافة وتجميل مكثفة فى شوارع وميادين جميع المراكز والمدن.

وتابع الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى فى أعمال النظافة والتجميل، وتجهيز الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم، فى إطار تنفيذ خطة تجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء، من أجل إعادة الوجه الجمالى والحضارى للمحافظة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وشدد محافظ الغربية على استمرار حملات النظافة، ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية، وإزالة التعديات فى الطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين، وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، ورفع كفاءة الطرق.

وأعلن محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن الانتهاء من تجهيز وفرش ١١ ساحة كبرى و١٤١ مسجدًا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، على مستوى المحافظة، مع تحديد إمام فى كل مسجد وساحة لأداء الشعائر، بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجه «الزملوط» بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين إلى الساحات، والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم فى كل المواقع، وتوفير أماكن مخصصة لصلاة السيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال، من أجل إدخال البهجة والسرور على قلوبهم.

ونبه محافظ الوادى الجديد إلى ضرورة التأكد من جاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية، لمتابعة الموقف أولًا بأول، وتلقى أى بلاغات من المواطنين والتعامل الفورى معها، طوال أيام عيد الفطر المبارك.

ووجه خالد شعيب، محافظ مطروح، بتكثيف حملات المراقبة والتفتيش على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، خلال عيد الفطر المبارك، للاطمئنان على سلامة السلع، وتوافرها بالكميات الكافية، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أى تجاوزات.

وشدد «شعيب» على ضرورة التزام كل قطاع بمهامه، خلال إجازة العيد، والاستعداد لمواجهة أى طوارئ، والاستجابة أولًا بأول لأى بلاغات للمواطنين، بجانب الاطمئنان على توافر وضخ مياه الشرب فى مواعيدها بالكميات الكافية، وتشغيل سيارات نقل المياه التى جرت صيانتها مؤخرًا.

وتضمنت توجيهات محافظ مطروح تكثيف الحملات لمنع التعدى على أراضى الدولة، وإزالة أى تعدٍ بكل حزم، مع مراجعة حركة جميع السيارات والمعدات الميكانيكية، ومتابعة توافر سيارات الأجرة لنقل المواطنين بين مطروح والمحافظات الأخرى، إلى جانب الخطوط الداخلية داخل المدينة، وسط توقعات بزيادة الإقبال عليها، خلال أيام العيد.

ووجه كذلك برفع درجة الاستعداد فى جميع المستشفيات، وبوجود الأطقم الطبية، وتوافر الأدوية والأمصال، مع التشديد على حسن التعامل مع المرضى وذويهم، بالتزامن مع الاستعداد فى قطاعات الحماية المدنية لمواجهة أى طوارئ.

وشدد محافظ مطروح على تكثيف حملات النظافة فى جميع المدن، وتقسيم الأحياء والقرى إلى قطاعات، مع تفعيل دور رؤساء القرى فى متابعة كل الخدمات والتواصل مع المواطنين.

كما تابع المحافظ صرف قيمة هدايا كسوة العيد للأطفال الأيتام والأولى بالرعاية، فى مدن ومراكز المحافظة، لإدخال الفرحة والسرور عليهم، خلال أيام العيد.

وفى شمال سيناء، استعدت مديرية التموين لعيد الفطر المبارك، من خلال توفير حصص إضافية من مستلزمات العيد، على رأسها المواد الغذائية، واللحوم والدواجن والأسماك المملحة، والمحروقات.

وأعلن مدير التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، رأفت العبد، عن توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية، لتلبية احتياجات المواطنين، طوال أيام عيد الفطر.

وأكد «العبد» توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد، وطرحها فى الأسواق، من لحوم ودواجن وأسماك، وسكر وأرز وشاى وزيت، وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية، إلى جانب حصص إضافية من الغاز والمحروقات مثل البنزين والسولار، علاوة على الاحتياطى الاستراتيجى.

وأضاف: «سيتم تشغيل المخابز طوال أيام العيد، مع العمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة، واستمرار الحملات المكثفة والرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار».

ونبه إلى توجيه حملات مشتركة مع مديرية الصحة، للمرور على الأسواق، ومحال بيع الأسماك وباقى المواد الغذائية، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، ومطابقتها للمواصفات، مع تشكيل غرفة عمليات المديرية، وغرف العمليات فى الإدارات التموينية، على مدار الـ٢٤ ساعة، لتلقى شكاوى المواطنين، والعمل على سرعة حلها.

وتابع وكيل وزارة الصحة فى كفرالشيخ، الدكتور محمد شقوير، رفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات والوحدات الصحية، أثناء وبعد صلاة العيد، مع التأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال.

ونبه «شقوير» إلى ضرورة إعلان جداول «النوبتجيات» بجميع الوحدات الصحية والمستشفيات، فى مكان واضح، مع عدم انصراف أى فريق طبى إلا بعد تسلم الفريق المناوب، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة، خلال أيام عيد الفطر.

وشدد وكيل «صحة كفرالشيخ» على ضرورة وجود كل أطقم الفرق الطبية الثابتة فى جميع الوحدات الصحية، ومديرى المستشفيات والإدارات الصحية فى جميع مواقع العمل، بعد صلاة العيد مباشرة، ثم فى جميع أيامه، للتأكد من سير العمل، وتوافر كل المستلزمات والأطقم الطبية وفرق التمريض، لضمان استيعاب المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية بأفضل أداء.

وكلف فرقًا من الطب العلاجى والوقائى بالمرور على جميع الوحدات والمستشفيات، للتأكد من سير وانتظام العمل، وإدارة الأمراض المتوطنة بتكثيف أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، والعمل على تقليل كثافة البعوض، والبدء فى تفعيل أجهزة الضباب والرذاذ فى فترات الشروق والغروب، خاصة فى الحدائق والمتنزهات العامة والنوادى.

وكشف عن أنه بالتعاون مع إدارة تنظيم الأسرة، والتنسيق مع منسق القوافل الطبية، جرى تجهيز عيادات متنقلة طبية مجهزة فى ١١ موقعًا بمراكز ومدن المحافظة، بالقرب من تجمعات صلاة العيد.

وأوضح أنه جرى توفير عيادة طبية متنقلة من القوافل الطبية أمام حديقة «صنعاء»، لتقديم الخدمة لجميع المواطنين، فى أى وقت طوال أيام العيد، مع توفير الفرق الطبية المتحركة، فى جميع أماكن التجمعات والمساجد، لتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين.