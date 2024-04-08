نتنياهو يعلن تحديد موعد غزو رفح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه تم تحديد موعد اجتياح رفح، بحسب مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في تطبيق “تليجرام”،ولم يذكر نتنياهو التاريخ.

وقال أيضًا إن "الدخول إلى رفح" ضروري لتحقيق "النصر الكامل على حماس".

أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع انسحاب إسرائيل من خان يونس

وفي سياق متصل، يعود بعض سكان خان يونس السابقين إلى منازلهم بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسحب قواته البرية من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، وقبل 7 أكتوبر، كانت خان يونس موطناً لأكثر من 400 ألف شخص. وفر آلاف المدنيين إلى المدينة في الأيام الأولى من الحرب، عندما كانت إسرائيل تركز عملياتها على شمال قطاع غزة.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملياتها في خان يونس قبل نحو أربعة أشهر، حيث شكلت أكبر فرقة لها على الإطلاق لمحاربة ما وصفته بمعقل حماس، لقد تركوا وراءهم مدينة تبدو في الغالب في حالة خراب.