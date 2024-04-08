الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نتنياهو يعلن تحديد موعد غزو رفح

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إنه تم تحديد موعد اجتياح رفح، بحسب مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في تطبيق “تليجرام”،ولم يذكر نتنياهو التاريخ.

وقال أيضًا إن "الدخول إلى رفح" ضروري لتحقيق "النصر الكامل على حماس".

أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع انسحاب إسرائيل من خان يونس

 

txt

أنباء عن تقدم في محادثات وقف إطلاق النار بغزة مع انسحاب إسرائيل من خان يونس

 

وفي سياق متصل، يعود بعض سكان خان يونس السابقين إلى منازلهم بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيسحب قواته البرية من المدينة الواقعة جنوب قطاع غزة، وقبل 7 أكتوبر، كانت خان يونس موطناً لأكثر من 400 ألف شخص. وفر آلاف المدنيين إلى المدينة في الأيام الأولى من الحرب، عندما كانت إسرائيل تركز عملياتها على شمال قطاع غزة.

وبدأت القوات الإسرائيلية عملياتها في خان يونس قبل نحو أربعة أشهر، حيث شكلت أكبر فرقة لها على الإطلاق لمحاربة ما وصفته بمعقل حماس، لقد تركوا وراءهم مدينة تبدو في الغالب في حالة خراب.

رفح نتنياهو رئيس لوزراء الاسرائيلي غزو رفح

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

تشكيل الأهلى لمواجهة إنبى فى بطولة دورى نايل.. تغييرات بالجملة

نادى قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية يعلق على حريق الصيادلة

نتنياهو يعلن تحديد موعد غزو رفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

وداع حازم المستكاوى صديقى النحات

محمود خليل

رمضان «ودخان البنا»

ماجد حبته

نيكاراجوا.. إسرائيل وألمانيا

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح