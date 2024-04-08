الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

نظير عياد لـ"مملكة الدراويش": الحديث عن أن التصوف لم يكن موجودًا بعهد النبى كذب

نظير عياد
نظير عياد

قال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الحديث عن أن التصوف لم يكن موجودًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة غير صحيح، ويكذبه الواقع والأدلة المُتعددة التي تشهد بزيف هذا الادعاء.

وأكد عياد خلال لقائه ببرنامج مملكة الدراويش، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة الحياة، أن التصوف، كاتجاه ومنحى وسلوك، هو الإسلام ومقاماته تدور حول المراقبة والتقوى والصبر والخوف من الله، وكل هذا منصوص عليه في القرآن الكريم والسنة، وهو ما ينبئ أن التصوف أصله القرآن والسنة.

وأوضح أن التصوف وإن كان علمًا يُدرس إلا أنه في الأصل تجربة روحية خالصة قد ينكشف للسالك فيه إلى الله تبارك وتعالى ما لا ينكشف لغيره.

وتعرض شركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامجمملكة الدراويش، ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية "قصواء الخلالي" مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، على مدار الحلقات التي ستعرض يوميًا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

الدكتور نظير عياد مملكة الدراويش التصوف بعهد النبي الحياة قصواء الخلالي

الأكثر قراءة

أول رد من اتحاد الكرة على الاعتداء على الحكم محمد معروف

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

العطار: المحكمة الدولية حسمت أزمة كهربا ومجاهد يعمل بشكل منفرد

ما الحكمة أن يكون الله حليمًا مع الصهاينة؟ شيخ الأزهر يجيب

منافس الأهلى.. تقارير: رئيس مازيمبى الكونغولى يعلن رحيله عن منصبه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل|زلزال الغضب يهز إسرائيل.. فشل الحرب على غزة يُشعل التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح