منافس الأهلى.. تقارير: رئيس مازيمبى الكونغولى يعلن رحيله عن منصبه

أعلن مويس كاتومبي، رئيس نادي مازيمبي الكونغولي، عن رحيله عن منصبه، بعد 27 عامًا قضاها على رأس الهرم الإداري للنادي.

قرار كاتومبي، بمغادرة منصبه، جاء عقب تأهل مازيمبي إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، على حساب بيترو أتلتيكو الأنجولي.

وأشار كاتومبي إلى أن قرار رحيله عن رئاسة مازيمبي يأتي من أجل إفساح المجال للشباب من أجل تولى المناصب القيادية في النادي.

وقال كاتومبي، في تصريحات إعلامية: "لا يزال لدي خبرة. لقد شاركت في كرة القدم لمدة 40 عامًا تقريبًا، بما في ذلك 27 عامًا على رأس نادي مازيمبي. قريبًا سأعتزل كرة القدم. لقد تجاوز عمري 25 عامًا بالفعل، وأعتقد أنني أكبر رئيس في القارة. لقد حان الوقت لإفساح المجال للشباب".

وأضاف: "كما تعلمون، لقد كنت في المنفى لمدة 4 سنوات على الأقل. يجب أن نجدد شباب الفريق واليوم يأتي نصف لاعبينا من أكاديميتنا. نحن نعمل وأعتقد أنه في العام المقبل سيكون لدينا أيضًا مستوى جيد جدًا. عندما كنت في المنفى، كنت أفكر في كيفية استعادة لامين ندياي الذي قاد فريقنا إلى نهائي كأس العالم للأندية. منذ عودته عمل الجميع واللاعبون يثقون به".

وكان مازيمبي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب تغلبه على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنجولي، في مباراة إياب الدور ربع النهائي للبطولة، بعدما تعادل الفريقان ذهابًا في لوبومباشي، دون أهداف، ليضرب الفريق الكونغولي موعدًا مع الأهلي في الدور نصف النهائي للبطولة.

وستقام مباراة الذهاب في لوبومباشي، أحد يومي 19 و20 أبريل الجاري، على أن تقام مباراة الإياب بالقاهرة، أحد يومي 26 و27 من الشهر ذاته.