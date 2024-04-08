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الصحة

تظهر علامات نقص فيتامين ب12 في أجزاء مختلفة من الجسم

فيتامين ب12
فيتامين ب12

يلعب فيتامين ب 12، الذي غالبًا ما يتم تجاهله ولكنه ضروري لرفاهيتنا بشكل عام، دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة أعصابنا وخلايا الدم وتخليق الحمض النووي. 

فيما يلي بعض علامات نقص فيتامين ب12 وكيفية ظهورها في جميع أنحاء الجسم

يحدث نقص فيتامين ب12 عندما يفتقر الجسم إلى كميات كافية من هذه العناصر الغذائية الأساسية، ويوجد عادة في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض،  ومع ذلك، فإن النباتيين، وكذلك كبار السن والأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بهذا النقص.

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​يمكن أن يكون لنقص فيتامين ب12 تأثيرات كبيرة على الأداء الطبيعي للجسم، وبدون ما يكفي من فيتامين ب12، يكافح الجسم لإنتاج خلايا دم حمراء صحية، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم فقر الدم الضخم الأرومات، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمكن أن يؤثر على الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى أعراض عصبية. وفيما يلي بعض الأعراض التي تظهر على الجسم عندما يعاني الشخص من نقص فيتامين ب12.

من العلامات الشائعة لنقص فيتامين ب12 هو ضعف العضلات. قد يظهر هذا الضعف على شكل صعوبة في رفع الأشياء، أو أداء المهام اليومية، أو حتى الوقوف لفترات أطول، ويحدث ذلك بسبب ضعف إنتاج خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن نقل الأكسجين إلى العضلات.

من العلامات الأخرى لنقص فيتامين ب 12 الشعور بالخدر أو الوخز في اليدين والقدمين، المعروف أيضًا باسم الاعتلال العصبي المحيطي. يحدث هذا لأن نقص فيتامين ب12 يدمر الغطاء الواقي للأعصاب، مما يؤدي إلى ضعف الإشارات العصبية والإحساس.

قد يلاحظ الأفراد الذين يعانون من نقص فيتامين ب12 تغيرات في صحة الفم، مثل اللسان الناعم واللين. تحدث هذه الحالة، المعروفة باسم التهاب اللسان، بسبب التهاب وتورم سطح اللسان، مما يجعله يبدو لامعًا ويسبب عدم الراحة أثناء تناول الطعام أو التحدث.

زيادة معدل ضربات القلب، المعروف طبيًا باسم عدم انتظام دقات القلب، يمكن أن يكون أحد أعراض نقص فيتامين ب 12، وبدون ما يكفي من فيتامين ب12، قد يواجه الجسم صعوبة في إنتاج ما يكفي من خلايا الدم الحمراء لحمل الأكسجين إلى الأعضاء الحيوية، مما يؤدي إلى زيادة تعويضية في معدل ضربات القلب لتلبية احتياجات الجسم من الأكسجين.

في الحالات الشديدة من نقص فيتامين ب 12، قد يواجه الأفراد صعوبة في المشي أو الحفاظ على التوازن. ويمكن أن يعزى ذلك إلى الأعراض العصبية المرتبطة بنقص فيتامين ب12، مثل تلف الأعصاب وضعف العضلات، مما يضعف التنسيق والحركة

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