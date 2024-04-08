الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"مياه سوهاج" تطلق حملات توعوية للمواطنين قبل العيد لترشيد الاستهلاك

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، حملة لتوعية المواطنين بضرورة ترشيد استهلاك المياه، خاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك المواطنين  تزامنا مع اقتراب عيد الفطر المبارك  وذلك لتوعيتهم  بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل، وغسيل السجاد، وكذلك بعدم إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي، والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال مفاجئة.

 

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركه مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب.

 وأضاف  أن تلك  الحملات التوعوية تستهدف توعية المواطنين بعدم الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظًا على مياه الشرب، مؤكدا أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسئولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، والشركة حريصة على القيام بواجبها التوعوي عن كيفية ترشيد الاستهلاك والتعريف  بالطرق المثلى للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.


وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بالشركة، أن الحملة ضمت مجموعة أنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات توعويه  بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنطقة سوهاج الأزهرية ووزارة الأوقاف ووزارة الصحة والوحدات المحلية، وكذلك من خلال سيارة التوعية المتنقلة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى، والحد من الإسراف فى المياه فى الأعمال المنزلية خلال الفترة التى تسبق عقد الفطر المبارك وكذلك قام فريق التوعية بتوزيع برشورات توعوية على المواطنين لتحثهم على الحفاظ على المياه.

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