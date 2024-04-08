"قضايا الدولة" تعلن فرصة أخيرة للتعيين بوظيفة "مندوب مساعد" من خريجى 2023

أعلنت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس الهيئة، بدء المقابلات الشخصية لمن تخلف عن حضور المقابلات الشخصية لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ قضايا الدولة، من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، في يوم الأحد الموافق، 21 من شهر أبريل 2024.

صرح بذلك المستشارالمستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمتحدث الرسمي باسمها.

وكانت الأمانة العامة لـ هيئة قضايا الدولة، بإشراف المستشار محمد حسن، الأمين العام، قد حددت في وقت سابق مواعيد لإجراء المقابلات الشخصية لخريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2023، إلا أن بعض المتقدمين تخلفوا عن حضور مواعيد المقابلات، فقامت الأمانة العامة لهيئة قضايا الدولة، بتوفير فرصة أخيرة لمن تخلف عن حضور المقابلة الشخصية.

وأعلن المستشار محمد حسن، الأمين العام لـ هيئة قضايا الدولة، أن مكان المقابلات الشخصية هذه المرة سيكون بـ المقر الرئيسي لـ هيئة قضايا الدولة، الكائن بـ 42 شارع جامعة الدول العربية، بالمهندسين بمحافظة الجيزة.

هيئة قضايا الدولة

وشدد الأمين العام لـ هيئة قضايا الدولة، على ضرورة متابعة الموقع الرسمي للهيئة، الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة www.sla.gov.eg، لمعرفة موعد المقابلة الجديد.

كان المستشار محمد حسن، الأمين العام لـ هيئة قضايا الدولة، قد أعلن في وقت سابق ضوابط حضور المقابلة الشخصية وهي كالتالي:

1- الالتزام بالموعد المحدد لكل متقدم.

2- الحضور قبل الموعد المحدد للمقابلة الشخصية بنصف ساعة على الأقل.

3- الالتزام بالزي الرسمي وهو عبارة عن «بدلة داكنة اللون، وقميص أبيض»، وذلك للإناث، والذكور.

4- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي.

5- الالتزام بغلق الهاتف المحمول.

6- لا يتم السماح باصطحاب مرافقين.

وكشف الأمين العام لهيئة قضايا الدولة، أن هناك عدة شروط خاصة بالتقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا، وهى كالآتى:

1 - ألا يقل تقدير المتقدم للوظيفة التراكمي عن «جيد».

2 - ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة على 30 عامًا، فى تاريخ نشر الإعلان.

3 – أن يجتاز المتقدم للوظيفة بنجاح المقابلة الشخصية، وكافة الاختبارات التي تجرى له فى هذا الشأن.

4 – أن تتوافر في المتقدم للوظيفة الأهلية، والصلاحية، والكفاءة المطلوبة لشغل هذه الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5- أن يثبت المتقدم للوظيفة لياقته الطبية، وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.