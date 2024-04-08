سامح الجباس يكشف لـ"الدستور" كواليس علاقة يوسف وهبى والدكتور داهش

ما العلاقة التي ربطت الكاتب اللبناني سليم العشي أو دكتور داهش، بعميد المسرح المصري يوسف بك وهبي؟ وهل اعتنق وهبي ما سمي بالعقيدة الداهشية؟ هذا وغيره يكشف الكاتب الروائي سامح الجباس.

حكاية صورة جمعت بين يوسف وهبي ودكتور داهش

فضمن بحثه وتنقيبه قبل أن يشرع في كتابة روايته "رابطة كارهي سليم العشي"، والصادرة عن دار العين للنشر في العام 2021، عثر الكاتب سامح الجباس علي صورة نادرة تجمع ما بين الفنان المصري يوسف بك وهبي والدكتور داهش في بيروت.

وعن قصة الصورة وما وراءها قال سامح الجباس في تصريحات خاصة لــ"الدستور": كان يوسف وهبى كما ذكرت فى روايتى رابطة كارهى سليم العشى، يعرف دكتور "داهش وقابله" أكثر من مرة فى بيروت فى بيت دكتور داهش، وشهد بنفسه بعض الأمور الغريبة التى كان يقوم بها.

وقد كتب يوسف وهبى شهادة عن لقاءاته مع دكتور داهش نشرت فى كتاب عن دكتور داهش صدر عن الدار الداهية للنشر فى نهاية الأربعينيات من القرن العشرين.

وأوضح سامح الجباس: "أما هذه الصورة النادرة فكانت فى عام 1971 أثناء الاحتفال بعيد ميلاد دكتور داهش فى بيته ببيروت. ويظهر فى الصورة أيضا كبار الداهشيين وهم: دكتور فريد أبو سليمان، والوزير اللبناني المحامى إدوارد نون".

وعن روايته "رابطة كارهي سليم العشي"، تابع الجباس: مثلت لي رواية رابطة كارهي سليم العشي، تحديًا شخصيًا لنفسي، خاصة أنني في كل رواياتي لم تقابلني شخصية تحتاج إلى تكنيك مختلف يناسب الرواية، وهو ما فعلته مع شخصية الدكتور "داهش"، فهو شخص حقيقي عاش ما بين اليونان ولبنان خلال ثلاثينيات القرن العشرين، وكان شخصية غامضة جدًا ومثيرة للجدل، وكان الأغرب بالنسبة لي أنه ألف 150 كتابًا وأسس دار نشر وله متحف وأتباع، إلا أنه ليس هناك أية معلومات عنه.

وعن الدكتور "داهش" استكمل الجباس: زار الدكتور "داهش" مصر أربع مرات فمن قابل واستمرت رحلة البحث لمدة ثلاث سنوات، عما كان يفعله في لبنان وخارجها وتأثيره على الفن والأدب العربي والمصري، فكل شخصيات الرواية حقيقية، فمن يقرأها في لبنان سيعرف أنه يعرف هذه الشخصيات، وعملت على كتابة الرواية ثمانية شهور وكانت أكثر رواية بذلت فيها مجهودا في حياتي.

من هو الدكتور داهش أو سليم العشي؟

وبحسب موسوعة "idref.fr"، سليم موسي العشي، أو الدكتور داهش، أديب لبناني من الطائفة السريانية، ولد في بيت لحم، وأسس رابطة أو عقيدة روحانية في العام 1942عرفت باسم العقيدة الداهشية، وعرف عن دكتور داهش أو سليم العشي في أوساط بيت لحم أنه ساحر يأتي بعجائب الأمور.

في العام 1933 نشر دكتور داهش أو سليم العشي، كتابه الأول "أسرار الآلهة" في جزئين، وفي نهاية العام نفسه نشر كتابه الثاني في جزئين أيضًا تحت عنوان "قيثارة السماء"، ثم توالت أعماله الأدبية ومؤلفاته التي ناهزت الــ 150 مؤلفا، من بينها: ضجعة الموت، كلمات الدكتور داهش، الآلهات الست، نشيد الأنشاد، جحيم الدكتور داهش في ثلاثة أجزاء، مختارات من كتب الدكتور داهش، نبال ونصال وغيرها العديد.