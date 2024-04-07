الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

حسين الزناتي بعد توليه رئاسة تحرير علاء الدين: ملف الطفل أحد أركان الأمن القومي

حسين الزناتي
حسين الزناتي

هنا الكاتب الصحفي حسين الزناتي، رئيس تحرير مجلة علاء الدين، رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف والمجلات القومية الجدد وفقا لحركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، التي تم إعلانها اليوم.

وقال الزناتي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، بعد تجديد اختياره رئيسا لتحرير مجلة علاء الدين، إن ملف الطفل المصري يعد ملفا مهما للغاية خاصة وأنه أحد أركان الأمن القومي المصري بحكم ما يواجهه من تحديات ومسئوليات أيضا.

وأشار: “منذ تولي رئاسة تحرير مجلة علاء الدين، وأتعامل مع هذا الملف بدرجة عالية من الأهمية، وأحرص دائما على تعظيم دور الصحافة فيما يخص بناء الإنسان المصري بشكل إيجابي وإعداد أطفال للمستقبل، خاصة وأننا نرى اهتمام الرئيس شخصيا واهتمام الدولة المصرية بملف الأطفال، بما يضع على عاتقنا مهمة صعبة تحتاج إلى وعي كبير في معالجتها”.

ولفت: “خلال الفترة الماضية، قد حققنا قدر من نجاح نرضى عنه، وأتمنى أن نشهد خلال الفترة الجديدة مزيد التميز ومزيد من الدعم لصحافة الطفل في مصر، وآمل أن أكون على قدر المسئولية خاصة وأن صحافة الطفل تعد نوعا نادرا ومتميزا من الصحافة المصرية وتحتاج إلى دعمها بكل قوة، من أجل مستقبل أفضل لوطننا”.

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بالأسماء.. حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية

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بعد التغييرات الصحفية.. علاء ثابت يهنئ رئيسي إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام


وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة عن حركة التغييرات الصحفية بالمؤسسات الصحفية القومية، جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي وبحضور الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ووليد عبد العزيز وسامح عبد الله واسامة أبو باشا والشيماء عبد الإله أعضاء الهيئة ومروة السيسي أمين عام الهيئة.

الكاتب الصحفي حسين الزناتي مجلة علاء الدين المؤسسات الصحفية القومية الأمن القومي المصري الزناتي

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