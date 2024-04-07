الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

بعد التغييرات الصحفية.. علاء ثابت يهنئ رئيسي إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام

علاء ثابت
علاء ثابت

تمنى الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام السابق، النجاح والرفعة لرئيس تحرير الأهرام الجديد ماجد منير، وكذلك لرئيس مجلس الإدارة الجديد الدكتور محمد فايز فرحات.

وقال ثابت في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أحمد الله على ما حبانى من تقدير وترقٍ خلال مسيرتى المهنية وإذ شاء الله بكل كرمه وحكمته جل جلاله أن ألملم أوراقى كرئيس تحرير  للأهرام أكبر وأقدم جريدة عربية كى أسلم المهمة للصديق وزميل المهنة والخندق العزيز ماجد منير.

وأكد: "سعدت وتشرفت كثيرا كثيرا بالعمل مع فريق مهنى وراقٍ ومتعاون فى جريدتنا الأم الأهرام فكل الشكر والاحترام والمودة لهذا الفريق وخاصة لما أحسسته فى آخر يوم عمل من مشاعر متدفقة وتقدير صادق ومودة بالغة لمست شغاف قلبى فله الحمد والشكر على سنوات من العمل مع أجمل وأرقى فريق مهنى فى بلاط صاحبة الجلالة ولهم كل الحب والشكر على ما منحونى إياه من تعاون وحب ومودة أدعو الله أن يديمها علينا جميعا".

وأضاف: “وإذ أؤكد أنى كقائد عمل قد أصيب وقد أخطئ وجل من لا يخطئ فإن الله يحب العفو والسماح خاصة بين أفراد العائلة الواحدة وليس أجمل من عائلة الأهرام”.

وأشار: “كل التمنيات بالنجاح والرفعة لرئيس تحرير الأهرام المهنى الخلوق ماجد منير، وكل الاستعداد للتعاون معه فى أى مهمة تحتاجها جريدتنا الحبيبة.. تمنياتى المخلصة بالتوفيق والنجاح للصديق البارع الراقى العزيز الدكتور محمد فايز فرحات فى مهمته الجليلة كرئيس لمجلس إدارة الأهرام، وكذا كل التمنيات بالنجاح لكل من نالوا شرف القيادة فى هذه التغييرات المهمة”.

وتابع: أبدأ مرحلة جديدة بقلب سليم، من بعد مرحلة حرصت على أن أجتهد خلالها باذلًا كل الجهد والحماس والطاقة والعمل، غير مدخر  لنفسى وقتا أو جهدا أو شيئا، عاملًا ليل نهار على أن أحافظ على كرامة وعزة المنصب ومحققا أهدافه تجاه هذا الصرح العريق وأبنائه الكرام، ولم أهن جريدتى أبدا فهى الأغلى والأعلى دائما وأبدا.

واختتم: "ولا يفوتني أن أذكر أسرتى الصغيرة الجميلة الكبيرة التى طالما ساندتنى وتحملتنى بكل حب مع كل تجربة صحفية أخذتني منهم، فما رأيت إلا صبرا جميلا وحبا دافقا فما أحلى الرجوع إليهم، ووأخيرا أجدد العهد على المضى قدما فى خدمة المهنة وأبنائها وعلى الله الرحمن الرحيم الكريم العليم قصد السبيل".

الكاتب الصحفي علاء ثابت علاء ثابت الأهرام السابق تحرير الأهرام الدكتور محمد فايز فرحات مجلس الادارة

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