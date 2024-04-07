الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"حياة كريمة" تدخل البهجة على المواطنين فى الشارع المصرى بعيدية كبيرة

جريدة الدستور

أدخل برنامج حياة كريمة، المذاع على قناة دي إم سي، ويقدمه أيمن مصطفى، الفرحة والبهجة على قلوب البسطاء في الشارع المصري، من خلال تقديم فقرة مختلفة بحلقة اليوم الأحد.

وتجول مقدم البرنامج أيمن مصطفى، الشوارع في محاولة إدخال البهجة على قلوب البسطاء في الشارع مع قرب انتهاء شهر رمضان ودخول عيد الفطر المبارك، حيث استوقف مجموعة من العمال والسيدات البسطاء في الشوارع وإهدائهم مبالغ مالية، للاستعداد واستقبال عيد الفطر وشراء ملابس العيد لأبنائهم.

وقال أيمن مصطفى: "رمضان كريم علينا جميعا قررنا نعمل حاجة مختلفة وقررنا ننزل الشارع ونفرح أكبر عدد من الناس ونديهم العيدية ونفرح الناس البسيطة"، وكان رد فعل الناس البسيطة، الدعاء له ولفريق عمل البرنامج.

برنامج “حياة كريمة”

برنامج "حياة كريمة" يقدمه أيمن مصطفى، يذاع على قنوات الشركة المتحدة، ويقدم في الفقرة الأولى نموذج لعمال وباعة في الشوارع ويدعمهم بمبالغ مالية على مواقف إنسانية، وفي الفقرة الثانية يستعرض بعض النماذج للعمل الخيري في جميع المجالات.
 

حياة كريمه برنامج حياة كريمة أيمن مصطفى مؤسسة حياة كريمة برامج المتحدة

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