الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد ظهورعبد العزيز.. انتخابات الجبلاية تدخل مرحلة التربيطات مبكرا

خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز

دخلت انتخابات  اتحاد الكرة مرحلة التربيطات المبكرة، برغم عدم وضوح الرؤية حتى الآن بشـأن النظام الذى ستجرى عليه الانتخابات سواء بالقائمة الموحدة كما حدث فى الانتخابات الأخيرة أم ستعود الأمور إلى النظام القديم ممثلا فى النظام الفردى .

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات نهاية شهر أغسطس وتحديدا عقب انتهاء أوليمبياد باريس 2024 حيث يتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارات جديدة لجميع الاتحادات عقب انتهاء الأوليمبياد.

وبدأت التربيطات الانتخابية مبكرا لتكوين قائمة قوية من جانب المهندس هانى أبوريدة الذى اسنقر فعليا على بعض الأسماء، بداية من المهندس أحمد مجاهد على منصب النائب، والثنائى أحمد حسام عوض ومحمد الشوربجى للتواجد فى العضوية على ان يتم استكمال القائمة خلال الفترة المقبلة .

فى الوقت نفسه كشف خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة السابق أنه قد يخوض انتخابات الجبلاية، فى حال الاستقرار على قائمة جيدة يكون لديها فكر ورغبة فى تطوير الكرة المصرية .

وأكد عبد العزيز فى تصريحات إذاعية أنه لم يفكر في خوض انتخابات اتحاد الكرة ونادي الزمالك الفترة الماضية، بسبب عدم التنسيق مع الجهات المتخصصة، ومن الممكن مستقبلًا عقب استقرار الأوضاع.

وقال وزير الشباب والرياضة السابق: “في حال ترشحي لانتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم لا بد من الاستعانة بأصحاب الخبرات السابقة في الإدارة الرياضية ومعرفة القوانين الدولية”. 

‏‎وأوضح: "ومن ضمن الأسماء التى لا بد من تواجدها أحمد مجاهد ومحمود الشامي بسبب خبرتهما الكبيرة في الإدارة الرياضية والقوانين الدولية".

وتعد هذه الأسماء التى رشحها عبد العزيز هى نفس الأسماء التى استقر عليها هانى أبوريدة، ما يعنى أن رئاسة اتحاد الكرة فى الدورة المقبلة لن تخرج عن هانى أبوريدة أو خالد عبد العزيز.

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