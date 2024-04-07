الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شيخ الأزهر يكشف معنى اسم الله "ذو الجلال والإكرام"

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، معنى إسم الله "ذو الجلال والإكرام"، مؤكدا أنه مركب من وصفين، الجلال والإكرام، ذو الجلال وهو الجليل وذو الإكرام وهو الكريم، ولكن هنا نعبر عنهما بالمصدر.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الحياة"،: "فأحيانا نصف الإنسان بالعدل وهو مصدر وليس عادل، وفيها خلفية لغوية بسيطة، ونصف الله بالمصدر لأن ذا الإجلال والإكرام مصدر وليس أى منهما اسم فاعل، ولا يدلان بهذه الصيغة على المتصف  أو بالذى هو جليل بهذه الصيغة، ولكن المعنى واحد".

وتابع: "أحيانا تتجاوز التعبير بفعيل، إلى التعبير بمصدر فتضطر استخدام "ذو"، وهذا ما ورد في سورة الرحمن مرتين، ومعنى أن معنى ذو الجلال هو ذو العظمة والسيطرة وذو القوة، وهذا يستلزم أن يكون له أمر ونهى نافذين".

وواصل: "ومعنى هذا أن كل عظيم وقوى وذو سلطان لابد أن يكون له أمر ونهى على من غيره، ثم إن هذا الوصف من صفات الجلال، والتى تستلزم من العباد الخضوع والخوف وانتظار الأوامر والابتعاد عن النواهى، ولذلك حين يُوصف أنه ذو جلال وعظمة وسلطان وقهر على العباد أن يكون له أمر ونهى".

واستطرد: "ذو الإكرام" هى من صفات الجمال، ويتضمن الاسم المركب "ذو الجلال والإكرام" صفات الجلال مع صفات الجمال، وهى من أسماء الله الحسنى".

وعن الفرق بين "ذو الجلال والإكرام" و"ذى الجلال والإكرام"، أكد أنها مسألة لغوية، وذو اسم معتل الآخر ويعنى أن آخر الإسم ألف أو واو أو ياء والإسم الذى يأتى فيه يسمى معتل، أما ذو معتل الآخر إعرابه يعني لو كان كلمة محمد فتعرب بالضمة ولو الفتحة تعرب محمدا منصوبة، ما يضطر اللغويين أن ترفع بالواو وتنصب بالألف وهكذا.

شيخ الأزهر أحمد الطيب ذو الجلال والإكرام برنامج الإمام الطيب برامج المتحدة

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: الباطل لا يتسيد إلا حين يغيب الحق

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 7 ابريل 2024؟| اليوم كم رمضان في التاريخ الهجري؟

بعد التغييرات الصحفية.. علاء ثابت يهنئ رئيسي إدارة وتحرير مؤسسة الأهرام

لأول مرة.. إجراء عملية ويبل بالمنظار ودون فتح جراحى بمستشفيات جامعة القناة

ابنة الشيخ حمدى الزامل: والدي لم يستكمل دراسته لشغفه بقراءة القرآن وألزمه عبد الوهاب بالتقدم للإذاعة (حوار)

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

الشوط الأول.. ليفربول يكتسح مانشستر يونايتد ويتقدم بهدف نظيف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل