كيف يكرم الله عباده؟.. الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يجيب

كشف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كيف كرم الله عباده، قائلًا إن الله تعالى كرم الإنسان بالعقل الذى هو سبب لمعرفة الله والسعادة فى الدنيا والآخرة.

وأضاف الإمام الأكبر خلال حديثه فى الحلقة الثامنة والعشرين من برنامج "الإمام الطيب" الذى يقدمه الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، على قناة "الحياة"، أن لولا العقل لكان الإنسان مثله مثل غيره، فالعقل مناط التكليف والثواب والعقاب فى الإسلام، ومناط الحقوق والواجبات، والله ذو الإكرام أكثر من ذلك لأنه يكرم عباده فى الدنيا والآخرة.

وتابع: "الله يكرم عباده في الدنيا بالإلطاف والنعم، وفي الآخرة بدخولهم الجنة وزحزحة العبد عن النار".

وأوضح شيخ الأزهر أن الله يكرم عباده وأولياءه باللطائف والبشرى، مستشهدًا بكتاب الله (ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون * لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم)، لافتًا إلى أن هذا نوع من أنواع الإكرام.

