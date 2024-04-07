الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل اليونايتد.. راشفورد أساسيًا وظهور كامبولا فى الدفاع أمام ليفربول

راشفورد
راشفورد

كشف إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه لمواجهة ليفربول على أولد ترافورد مساء اليوم في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي.

ويبدأ ماركوس راشفورد أساسيًا في هجوم اليونايتد ويجاوره جارناتشو وهويلاند، بينما يبدأ المدافع الشاب كامبولا أساسيًا بجوار هاري ماجوير لتعويض المصابين جون إيفانز ورافائيل فاران.

تشكيل اليونايتد.. راشفورد أساسيًا وظهور كامبولا في الدفاع أمام ليفربول

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، كامبولا، ماجواير، بيساكا

خط الوسط: كاسيميرو، ماينو، فيرنانديز

خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جارناتشو

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب "أنفيلد"، قد انتهت بالتعادل السلبي.

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