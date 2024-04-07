مؤشرات قطاع الاتصالات خلال يناير 2024 (إنفوجراف)

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات، أن عدد الاشتركات في الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغت نحو 119.33 مليون مشترك بنهاية يناير 2024 مقارنة بنحو 112.2 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2023 بزيادة قدرها 7.13 مليون مشترك.

مؤشرات قطاع الاتصالات خلال يناير 2024

مليون شخص زيادة في مستخدمي إنترنت الموبايل.

77.68 مليون مستخدم لإنترنت الموبايل.

2.55 مليون مستخدم للإنترنت عبر ال يو اس بي مودم.

%35 نصيب القاهرة الكبرى من مشتركي الإنترنت الأرضي.

%72.74 نسبة مستخدمي الإنترنت الموبايل من إجمالي مشتركي المحمول.

229 شركة جديدة بالقطاع.

119.33 مليون عميل عدد الاشتركات في الهاتف المحمول والثابت.

106.80 مليون اشتراك بالهاتف المحمول.

%99.30 نسبة انتشار الهاتف المحمول.

12.53 مليون مشترك بالهاتف الثابت.

21 مليون خط أرضي بالسنترالات.

%11.65 نسبة انتشار الهاتف الثابت.

1638 سنترال في مصر.

%90 استحواذ قطاع المنازل على الهاتف الثابت