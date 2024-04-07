الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

تركيب 241 محطة طاقة شمسية بـ19 محافظة ضمن مشروع الخلايا الصغيرة

محطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية

أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقريرا عن ما تم إنجازه في مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV الذي بدأ العمل فيه بالفترة من 2017 وحتى يونيو 2023، حيث تم تركيب ما يقرب من 241 محطة طاقة شمسية في 19 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية 18.3 ميجاوات ووفر في الكهرباء يصل إلى 30 جيجا وات ساعة سنويًا، ما أسفر عنه تقليل انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 290 ك. طن على مدار عمر المشروعات المنفذة.

وانتهى مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في نهاية عام 2023 بعد تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع على مدار 6 سنوات، وآخرها احتفالية افتتاح محطات الطاقة الشمسية ببعض من مواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر وشملت قصر الأمير محمد علي، مركز زوار الاهرامات، متحف المجوهرات الملكية والمتحف القومي بالإسكندرية، تنفيذا لاتفاقيه التعاون التي تم توقيعها في مؤتمر المناخ 27 في نوفمبر 2022 بين كلا من المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومركز تحديث الصناعة IMC ) مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو). 

حصل مشروع نظم الخلايا الشمسية على جائزتين دوليتين وهما جائزة معهد الطاقة بلندن فئة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المسابقة السنوية El Awards لعام 2020 وجائزة International Finance Award كأفضل مقدم حلول في مجال الطاقة الشمسية، وتم وضع خطة لاستدامة مخرجات المشروع وآليات لاستمرار مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة في مصر.

هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة مشروع نظم الخلايا الشمسية الكهرباء الطاقة الجديدة الخلايا الشمسية الصغيرة

مواد متعلقة

عهد جديد.. رئيس الطاقة المتجددة : مصر تستقبل استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة خلال 2024

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

خالد عبدالعزيز: هذه شروطى لرئاسة اتحاد الكرة وسر عزوفى عن زيارة الزمالك

الفريق أسامة عسكر يزور عددًا من المصابين بمستشفى القوات المسلحة بالحلمية

مصر ترفع عدد شاحنات المساعدات لغزة إلى أكثر من 300 يوميًا

هل التبرك والدعاء بالضريح حلال؟.. أحمد نعينع يُجيب

خبير شئون عسكرية يوضح أسباب سحب الاحتلال عددًا من الفرق العسكرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس

أسخن اتصال أمريكى- إسرائيلى.. تفاصيل تهديد بايدن لنتنياهو بفرض عقوبات على إسرائيل