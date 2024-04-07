تركيب 241 محطة طاقة شمسية بـ19 محافظة ضمن مشروع الخلايا الصغيرة

أصدرت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تقريرا عن ما تم إنجازه في مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt-PV الذي بدأ العمل فيه بالفترة من 2017 وحتى يونيو 2023، حيث تم تركيب ما يقرب من 241 محطة طاقة شمسية في 19 محافظة على مستوى الجمهورية بقدرة إجمالية 18.3 ميجاوات ووفر في الكهرباء يصل إلى 30 جيجا وات ساعة سنويًا، ما أسفر عنه تقليل انبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 290 ك. طن على مدار عمر المشروعات المنفذة.

وانتهى مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة في نهاية عام 2023 بعد تحقيق العديد من النجاحات على أرض الواقع على مدار 6 سنوات، وآخرها احتفالية افتتاح محطات الطاقة الشمسية ببعض من مواقع التراث العالمي والمتاحف في مصر وشملت قصر الأمير محمد علي، مركز زوار الاهرامات، متحف المجوهرات الملكية والمتحف القومي بالإسكندرية، تنفيذا لاتفاقيه التعاون التي تم توقيعها في مؤتمر المناخ 27 في نوفمبر 2022 بين كلا من المجلس الأعلى للآثار، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومركز تحديث الصناعة IMC ) مشروع نظم الخلايا الشمسية الصغيرة)، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

حصل مشروع نظم الخلايا الشمسية على جائزتين دوليتين وهما جائزة معهد الطاقة بلندن فئة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المسابقة السنوية El Awards لعام 2020 وجائزة International Finance Award كأفضل مقدم حلول في مجال الطاقة الشمسية، وتم وضع خطة لاستدامة مخرجات المشروع وآليات لاستمرار مشروعات الطاقة الشمسية الصغيرة في مصر.