عهد جديد.. رئيس الطاقة المتجددة : مصر تستقبل استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة خلال 2024

شهدت العاصمة الإدارية اليوم، حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستوري لولاية ثالثة، لاستكمال مشروعات التنمية والتي على رأسها مشروعات الطاقة المتجددة التي تسعى مصر لأن تصبح مركزا إقليميا للطاقة.



قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن مصر تستقبل استثمارات جديدة في الطاقة الجديدة والمتجددة خلال 2024، كما يتم تنفيذ خطة الدولة لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث خصصت الهيئة 7.3 مليارات جنيه موازنة استثمارية العام 2024/2025، تتركز على إنشاء مشروعات طاقة متجددة، تتضمن إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (الجايكا)، وذلك في إطار سعي الدولة لزيادة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة لأكثر من 42 % عام 2030.



وأضاف الخياط في تصريح لـ"الدستور"، أن مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2024/2025، يقدر بنحو 7.799 مليار جنيه مصري، منها 4 مليارات جنيه موازنة جارية.



وأشار الخياط، إلى أن القدرات المركبة في مصر حاليا حوالي 6600 ميغاوات، من قدرات الطاقة المتجددة تنقسم ما بين 45 % من المحطات المائية، والنسبة المتبقية تتوزع ما بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.



وأوضح الخياط أن الهيئة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 1.7 مليار دولار تتوزع ما بين مليار دولار لمشروعات طاقة رياح في منطقة خليج السويس بمشروعي ينتجان 500 ميغاوات لكل منهما، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 700 مليون دولار في منطقة أسوان لمشروعات طاقة شمسية.



ووفق مشروع موازنة العام المالي الجديد 2024/2025 خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي مساحات أراض إضافية لمشروعات الطاقة المتجددة، ليتجاوز إجمالي المساحات المخصصة لتلك المشروعات 41 ألف كيلو متر مربع، بصدور قراري رئيس الجمهورية رقمي 591 لسنة 2023 لمساحة حوالي 47 كم2 ناحية محافظة أسوان و 39 لسنة 2024 لمساحة حوالي 10 كم2 ناحية محافظة الوادي الجديد، تسمح باستيعاب قدرات إضافية سواء لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، أو لإنتاج الهيدروجين الأخضر الذي تشهد أسواقه زخما عالميا متزايدا، حيث تم توقيع 27 مذكرة تفاهم بإجمالي قدرات حوالي 114 جيجاوات (63 جيجاوات رياح + 51 جيجاوات شمسي)، بالإضافة إلى توقيع عدد 4 مذكرات تفاهم لإنشاء محطات رياح بقدرات 28 ألف ميجاوات بالإضافة إلى حوالي 11 ألف ميجاوات شمسي، والتي سوف يتم إنشاء جزء منها في الأراضي المخصصة الجديدة.