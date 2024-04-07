الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حملت سفاحًا.. مفاجآت في واقعة إجهاض فتاة داخل حمام بمستشفى الهرم

إجهاض
إجهاض

صرخات دوت داخل دورة المياه في مستشفى الهرم جذبت انتباه العاملات وبعض المترددين على المستشفى، تلاها صرخات شاب في الخارج يردد: "خطيبتي بتموت الحقوها" ليتم نقل الفتاة إلى إحدى غرف الكشف بالمستشفى وتشخيص حالتها بالإجهاض. 

تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، كشفت عن التفاصيل الكاملة لإجهاض فتاة داخل مستشفى في الهرم بالجيزة، حيث تبين أنها كانت حامل من خطيبها بعد أن عاشرها معاشرة الأزواج.

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتواجدين داخل المستشفى سمعوا أصوات صراخ فتاة داخل الحمامات وبعد دخولهم عثروا عليها في الأرض مصابة بنزيف، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة لتلقي العلاج والعناية.

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وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، أن خطيب الفتاة عاشرها معاشرة الأزواج مما نتج عنه حملها وبعد ذلك توجها إلى المستشفى للإجهاض وقامت بتعاطي أقراص تسبب لها النزيف وإجهاض الجنين، وبعدها شعرت بمغص شديد ودخلت إلى الحمام.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن الفتاة تخلصت من الجنين خوفًا من الفضيحة، حيث قامت أسرتها بتحديد حفل كتب الكتاب والزواج ثم اكتشفت حملها.

وتحرر المحضر اللازم وتم التحفظ على الفتاة وخطيبها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت النيابة التحقيق مع الفتاة وخطيبها لتعترف الفتاة بمعاشرة خطيبها لها معاشرة الأزواج قبل اتمام زفافهما وعندما اكتشفت حملها أخبرته وفكرا سويًا في طريقة للتخلص من الجنين عن طريق دواء للإجهاض مرددة: "كنت خايفة اتفضح وافضح أهلي".

اجهاض فتاة مستشفي الهرم فتاة صرخات شاب مديرية أمن الجيزة

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