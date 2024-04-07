الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب سيجارة.. السيطرة على حريق بشقة سكنية فى سوهاج

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، من السيطرة على حريق نشب بشقة بدائرة قسم أول سوهاج بأحد العقارات ولم ينتج عنه إصابات بشرية وتمت عملية التبريد لمكان الحريق، ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة.
 

ترجع الواقعة عقب تلقي اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج يفيد بنشوب حريق بشقة بدائرة القسم وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات نشوب حريق بشقة بقسم أول سوهاج حيث تبين نشوب الحريق بشقة بالعقار بالطابق الرابع ملك المدعو أحمد م أ م 27 سنة، ومقيم دائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

لــم ينتج عــن الحريق أي إصابات وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الكرتون المهمل وبسؤال ملك الشقة بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفي الشبهة الجنائية، تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

قوات الحماية المدنية السيطرة حريق عقب سيجارة الحريق

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