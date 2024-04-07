برلمانى: كلمة الرئيس بحفل إفطار الأسرة المصرية رسالة أمل لاستكمال المسار الإصلاحى

قال النائب محمد نشات العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس، بمثابة رسالة أمل جديد يطمئن بها كل مصري على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، والتأكيد على الإيمان القوي بأهمية التشاور والتحاور وتفان العمل الجاد، من أجل استكمال خطى المسار الإصلاحي في مصر على مستوى كل المجالات.

وأكد عضو مجلس النواب، في تصريح صحفي له اليوم، أن رسائل الرئيس في كلمته جسدت ملحمة وطنية فريدة عبرت عن إرادة الشعب المصرية في مواصلة المسار التنموي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس على تحديد مستهدفات العمل الوطني وعلى رأسها الحوار الوطني، واستكمال خطواته يؤكد أن الرئيس يؤمن بأهمية التشاور والتحاور، من أجل الوصول إلى لغة واحدة يمكن أن تكون أساس النهوض بالمجتمع وتجاوز كل تحدياته.

الاهتمام بكل القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية

وأضاف النائب محمد نشات العمدة أن تحديد الرئيس السيسي الاهتمام بكل القطاعات الحيوية التي تسهم في تحقيق معدلات نمو أكثر إيجابية، كالتصنيع والزراعة والصحة والسياحة والتكنولوجيا، وكذلك زيادة مخصصات برنامجى تكافل وكرامة ودعم شبكات الحماية الاجتماعية، يؤكد اهتمام القيادة السياسية بتحسين معيشة المواطن والعمل على الارتقاء بجودة مستواها.

طريق عبور مصر من الأزمات إلى الاستقرار

من جانبه، أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية تضمنت رسائل مهمة للمصريين حول المستقبل، كما كشف طريق عبور مصر من الأزمات إلى الاستقرار، وشمل رسائل توضيح لحجم التضحيات التي دفعها الشعب المصري، من أجل أن تعبر بلاده من حالة عدم الاستقرار إلى مرحلة البناء والتعمير، والتوجه نحو الجمهورية الجديدة التي تصب اهتمامها حول بناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة له، ودعم الأسر الأكثر احتياجًا.