عاجل.. خان يونس تقاوم بشراسة.. مقتل 14 من جنود الاحتلال وإصابة آخرين

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت أنها قتلت 14 جنديا إسرائيليا وأصابت آخرين في منطقتي الزنة وحي الأمل بخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وتتواصل المعارك بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" في قطاع غزة لليوم الـ183، فيما يعيش السكان أزمة إنسانية غير مسبوقة تصل حد المجاعة مع نهاية شهر رمضان، جراء الحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على القطاع.

قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج السبت إن الجيش يبذل جهودا لإعادة جميع المحتجزين في قطاع غزة حيث يخوض "حربا دامية وصعبة" بدأت قبل ستة أشهر.

وجاءت تصريحات هرتسوج بعيد إعلان الجيش أنه عثر على جثة الرهينة إلعاد كتسير الذي "قتل بحسب معلومات خلال أسره بأيدي منظمة الجهاد الإسلامي الإرهابية".

اندلعت الحرب في السابع من أكتوبر نتيجة هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس الفلسطينية من غزة على جنوب إسرائيل.

وقال هرتسوج في بيان "غدا، الساعة 6:29 صباحا (15،29 ت غ): نحيي ذكرى مرور ستة أشهر على الهجوم الإرهابي الوحشي والمذبحة الرهيبة".

اختطف أكثر من 250 شخصا خلال الهجوم ونقلوا إلى غزة حيث لا يزال 129 منهم محتجزين، وتقدر إسرائيل أن 34 منهم لقوا حتفهم.

وتتزايد المخاوف من توسع النزاع في المنطقة بعدما توعدت إيران بالرد على مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري الاثنين في قصف استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق نسب إلى إسرائيل.

منذ اندلاع الحرب في غزة، يتم تبادل القصف على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بشكل شبه يومي بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.