ضبط قضايا عملة بـ24 مليون جنيه وسلاح نارى ومخدرات.. جهود الداخلية لمحاربة خفافيش الظلام

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية التصدي لكل أنواع عمليات الاتجار غير المشروع في كل السلع والأدوية والمستلزمات الطبية، لمحاربة خفافيش الظلام وتجار السوق السوداء، ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية نستعرضها خلال السطور التالية:

ضبط قضايا تجارة عملة بـ24 مليون جنيه

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 24 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 100 كيلو أغذية في القاهرة

نجحت الداخلية في ضبط 100 كيلو جرام مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن "بدون ترخيص" بالقاهرة، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك مخزن "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة بدر) بحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعثر بداخل المخزن المشار إليه على (100 كيلو جرام سلع غذائية متنوعة).. واعترف بإدارته المخزن "بـدون تـرخيص" وحيازته للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مخزني مستلزمات طبية في الساحل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة مخزني مستلزمات طبية ومزاولة مهنة بدون ترخيص بمنطقة الساحل.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإدارة مخزنين ومزاولة مهنة "بدون ترخيص" كائنان بدائرة قسم شرطة الساحل وحيازتهما كميات كبيرة من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بمستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وعثر بداخل المخزنين على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية المتنوعة.

واعترفا بإدارتهما المخزنين "بـدون تـرخيص" وحيازتهما للمضبوطات بقصـد طرحهـا بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط مخدرات وسلاح ناري

واصل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان– دمياط– أسيوط- الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وفى مديرية أمن أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش- كمية لمخدري "الهيروين، الشابو"، بحوزة 5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية"، و3 قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش – 2 فرد محلي وطلقتين) وتنفيذ 811 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفى مديرية أمن دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (6.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 كيلو جرامًا لمخدر البانجو - 5.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط بندقية خرطوش- 3 فرد محلي- عدد من الطلقات النارية) بحوزة 6 متهمين "لـ4 منهم معلومات جنائية".

وفى مديرية أمن أسيوط؛ تم ضبط 31 قضية سلاح ناري ضُبط خلالها 13 بندقية آلية – 23 بندقية خرطوش – 26 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 31 متهمًا "لـ26 منهم معلومات جنائية".

وتم ضبط 11 قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (3.650 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1.900 كيلو جرام لمخدر الشابو - كمية لمخدر الهيروين – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 17 متهمًا "لـ14 منهم معلومات جنائية وتنفيذ 493 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفى مديرية أمن الإسكندرية؛ تم ضبط قضيتي "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما كمية لمخدري "الحشيش، الهيروين" بحوزة متهمين، و4 قضايا سلاح أبيض ضُبط خلالها 4 قطع سلاح أبيض بحوزة 4 متهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.