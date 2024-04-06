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أدعية يوم 27 رمضان 2024..اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر

أدعية 27 من رمضان
أدعية 27 من رمضان 2024

زاد البحث عن أدعية يوم 27 رمضان 2024 مع الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك حيث تعد الأيام الأخيرة من رمضان رحلة إيمانية مُفعمة بالرحمة والمغفرة وتكون الدعوات مستجابة بإذن الله اغتنمها بالدعاء والتوبة والذكر، وكن مُلحًا في طلب العفو من الله.

بدأت العشر الأواخر من الشهر الكريم من ليلة 21 رمضان وهي أفضل عشر ليال للعبادة والعمل الصالح، وفيها يتحرى المسلمون ليلة القدر ذات المكانة الكبيرة لدى المسلمين، لقول قال الله تعالى: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾.

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أدعية 27 من رمضان 2024

جاءت صيغ أدعية 27 من رمضان 2024 الوادرة في امهات الكتب كما يلي:-

-اللهم يا الله ارزقني فضل ليلة القدر وفضل قيام ليلة القدر، اللهم سهل أموري من العسر إلى اليسر، اللهم اغفر لي ذنبي وتجاوز عن سيئاتي وارزقني من خير الدنيا ونعيم الآخرة.

-اللهم إنك عفو تحب العفو فأعفو عني، اللهم إن كانت هذه الليلة هي ليلة القدر فيها عبادة ألف شهر، ربي أدعوك وأرجوك حتى يقول الله يا ملائكتي اقضوا حاجة عبدي الليلة فقد غلب يقينه قدري.

-يا رب ما أخشاه أن يكون صعبًا هونه، وما أخشاه أن يكون عسيرًا يسره، وما أخشاه أن يكون شرا فاجعل لي فيه خيرًا، ولا تجعلني أخشى سواك، ربي إني استودعتك أدعية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم.

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أدعية العشرة الآواخر من شهر رمضان 2024

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الآن أدعية العشر الأواخر من رمضان 2024

دعاء الليالي الوترية في رمضان 2024

-يا رب اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا اللهم فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت

ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت.

-اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق، ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري اغفره لي.

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