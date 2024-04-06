غدًا.. وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل القاهرة

أعلنت حركة حماس، اليوم السبت، أن وفدًا من الحركة برئاسة خليل الحية سيتوجه غدًا إلى القاهرة بشأن مفاوضات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي.



وأوضحت حركة حماس، في تصريح صحفي السبت، أن وفدًا قياديًا من حماس برئاسة خليل الحية سيتوجه غدًا الأحد إلى القاهرة، استجابة لدعوة الأشقاء في مصر.

وأكدت حماس تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس، وهي مطالب طبيعية لإنهاء العدوان، ولا تنازل عنها.

وأضاف البيان: "مطالب شعبنا وقواه الوطنية تتمثل بوقف دائم لإطلاق، وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم. وصفقة تبادل أسرى جادة".

بايدن يدعم مفاوضات إنهاء الحرب

وكشف مسئول أمريكي أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن بعث، الجمعة، برسالتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يطلب منهما الضغط على حركة حماس للموافقة على صفقة إطلاق محتجزين تؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع.

وأوضح "أكسيوس"، في تقرير، له السبت، أنه من المتوقع أن يسافر مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى القاهرة هذا الأسبوع؛ لإجراء محادثات مع رئيس الموساد الإسرائيلي وكبار المسئولين القطريين والمصريين، في محاولة لكسر الجمود في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وبحسب تقرير "أكسيوس"، فإن الاقتراح الحالي الذي يتم التفاوض عليه يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة، وإطلاق سراح 40 محتجزًا من بينهم جنديات ونساء أخريات، ورجال فوق سن 50 عامًا، ورجال في حالات طبية حرجة.

وفي المقابل، ستطلق إسرائيل سراح ما يقرب من 700 أسير فلسطيني، من بينهم حوالي 100 يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد لقتلهم إسرائيليين.

وكشف "أكسيوس" أنه خلال مكالمته مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أثار بايدن الجولة المقبلة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع في القاهرة، وطلب من نتنياهو إرسال مفاوضيه بتفويض أوسع من ذي قبل من أجل التوصل إلى اتفاق.

وقال المسئول الأمريكي: "أوضح لنتنياهو أنه يجب بذل كل ما في وسعه لضمان إطلاق سراح المحتجزين، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون، الذين تحتجزهم حماس منذ ما يقرب من ستة أشهر".

وبعد الضغط على نتنياهو، طلب بايدن يوم الجمعة، من الوسطاء في قطر ومصر استخدام نفوذهم مع حماس.

وقال المسئول الأمريكي إن جو بايدن حث مصر وقطر على الحصول على التزامات من حركة حماس بالموافقة على الاتفاق والالتزام به، فيما أكد مصدر ثانٍ مطلع على القضية أن بايدن أرسل الرسائل بالفعل لقادة البلدين.

وأكد المسئول الأمريكي أنه من المتوقع أن يلتقي مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بعائلات المحتجزين الأمريكيين يوم الإثنين، في البيت الأبيض.