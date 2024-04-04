الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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عائلات وعشائر غزة: نحمل حماس مسئولية الكارثة الإنسانية فى القطاع

اهالى غزة
اهالى غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية بعض نصوص البيان الصادر عن عائلات وعشائر قطاع غزة، حيث حملت عائلات وعشائر قطاع غزة حركة حماس مسئولية الكارثة الإنسانية بالقطاع، رافضة في الوقت ذاته التعامل مع الجيش الإسرائيلي.

تخوين حركة حماس 

في بيان لها أكدت عائلات وعشائر قطاع غزة أن حركة حماس تتحمل مسئولية العدوان الصهيوني وغيابها عن المشهد في قطاع غزة.

بيان عائلات غزة 

شدد البيان على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مطالبًا حركة حماس التوقف عن التخوين والتشويه.

القاهرة الإخبارية عائلات وعشائر غزة قناة القاهرة الإخبارية إدانة حماس الحرب في غزة

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