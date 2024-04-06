السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

استدعاء شهود العيان فى مقتل مواطن على يد سائق "توك توك" بالمعصرة

قتل
قتل

أمرت نيابة حلوان الجزئية، اليوم، باستدعاء شهود العيان في قتل سائق «توك توك» مواطنًا في المعصرة، لسماع أقوالهم في الواقعة. 

وتبلَّغ لقسم شرطة المعصرة باستقبالها جثة أحد الأشخاص، وبها إصابات طعنية بالصدر إثر ادعاء مشاجرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص سائق مركبة "توك توك" بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة واعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

سماع اقوال سائق توك توك قتل شهود العيان نيابة حلوان

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