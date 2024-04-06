سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة اليوم

شهدت الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية في حركة السيارات بالشوارع الرئيسية.

سيولة بشوارع القاهرة والجيزة اليوم 6 أبريل 2024

شهد شارع الهرم الرئيسى انسيابًا مروريًا في حركة السيارات في ظل غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية، بسبب إنشاء 5 محطات مترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت سيولة بمنطقة مشعل من شارع العشرين حتى الطالبية، عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولًا لمناطق بولاق وإمبابة.

فيما شهد محور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولًا إلى شارع السودان سيولة مرورية، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت سيولة بمحيط ميدان النهضة وصولًا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى، فيما شهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولًا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

وظهرت سيولة مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، كما ظهر انسياب في حركة السيارات أعلى كوبرى الجامعة.