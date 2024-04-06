السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن قلقة من عودة تشريع قانون "العملاء الأجانب" فى جورجيا

ماثيو ميلر
ماثيو ميلر

أعربت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن قلقها إزاء معاودة الحزب الحاكم في جورجيا عرض مشروع قانون العملاء الأجانب الذى يدعى منتقدوه أنه يهدف إلى سحق المعارضة، ونظموا ضده تظاهرات حاشدة أدت إلى وقفه العام الماضى.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان: "نشعر بقلق عميق إزاء عرض تشريع في البرلمان الجورجى يستند إلى مسودة قانون العملاء الأجانب الذى عرض العام الماضي".

واعتبر ميلر أن "مشروع القانون يشكّل تهديدًا لمنظمات المجتمع المدنى"، مبينا "أنه يقوض التزام جورجيا بالتكامل الأوروبى الأطلسي".

وذكر حزب "الحلم الجورجي" الحاكم في جورجيا الأربعاء، أنه سيعيد عرض مشروع القانون المشابه لقانون "العملاء الأجانب" الروسى الذى تستخدمه موسكو، لإسكات المعارضة فى عهد الرئيس فلاديمير بوتين.

وندد الاتحاد الأوروبى بمشروع القانون الذى يرمى إلى استهداف منظمات غير حكومية، ومؤسسات إعلامية، وصحافيين يتلقون تمويلًا أجنبيًا.

وقال حزب "الحلم الجورجى" إنه سيتعين على هذه الجماعات التسجيل بصفة "منظمة تسعى لخدمة مصالح قوة أجنبية".

وذكر الحزب فى بيان الخميس، أن التشريع، يهدف إلى "إجبار المنظمات غير الحكومية على الكشف عن مصادر تمويلها"، مشيرًا إلى أن المنظمات غير الحكومية "متورطة في نشر الأيديولوجية الليبرالية الزائفة، وما يسمى بدعاية المثليين، وفي الحملات التي تهدف إلى تقويض ثقة الجمهور في الكنيسة الأرثوذكسية الجورجية".

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