شريف يسجل في سقوط الخليج برباعية.. والنصر يحقق فوزا قاتلا على ضمك بمشاركة طارق حامد

اقترب فريق الهلال خطوة أخرى من التتويج بلقب الدوري السعودي بعد فوزه على مضيفه الخليج الذي لعب يلعب له مهاجم المنتخب الوطني محمد شريف 4 / 1 اليوم الجمعة في الجولة السابعة والعشرين من المسابقة.



وشهدت أيضا هذه الجولة فوز النصر على ضمك الذي يلعب له محترفنا طارق حامد، وتعادل الاتحاد بقيادة أحمد حجازي مع التعاون سلبيا، والأهلي مع الوحدة1-1.



وأنهى الهلال الشوط الأول متقدما 2 - 1، حيث تقدم الهلال بهدف سجله صالح الشهري في الدقيقة السابعة، وتعادل الخليج بهدف سجله محمد شريف في الدقيقة التاسعة قبل أن يسجل مالكوم دي أوليفيرا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 42.



وفي الشوط الثاني، تمكن الهلال من تسجيل هدفين عن طريق مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 48 وعبد الله الحمدان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.



ورفع الهلال رصيده إلى 77 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 12 نقطة أمام النصر، وتوقف رصيد الخليج عند 34 نقطة في المركز التاسع.



بهذا الفوز حافظ الهلال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققا انتصاره الخامس والعشرين مقابل التعادل في مباراتين.



في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشرة للخليج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشرة للخليج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.في المقابل، أصبحت هذه الخسارة هي الحادية عشرة للخليج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع.