محمد شريف يدخل تاريخ دوري روشن السعودي بعد هدفه في الهلال

دخل محمد شريف مهاجم المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف الخليج السعودي، تاريخ دوري روشن منذ قليل بعد هدفه في مرمى الهلال.

شريف سجل هدف التعادل أمام الهلال في اللقاء الذي أسدل الستار على شوطه الأول بتقدم الزعيم بهدفين لهدف.

الهدف الرابع لشريف في دوري روشن السعودي، جعله يدخل التاريخ بعدما أصبح ثاني لاعب مصري في تاريخ المسابقة يسجل في شباك الهلال بعد مصطفى فتحي في 2017 مع التعاون.

يستهدف الزعيم تحقيق الإنتصار الـ 20 على التوالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، منذ التعادل مع ضمك بهدف لكل منهما في الجولة السابعة من المسابقة.

ويسعي الهلال إلي استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد أن توج به موسم 2022 ثم حصل عليه إتحاد جدة الموسم الماضي.

في المقابل، يأمل الخليج بقيادة محمد شريف، في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم الأسيوي مُستغلا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

وحقق الخليج فوزين متتاليين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، على كل من ضمك والرائد قبل مواجهة الهلال اليوم.

وشارك النجم المصري محمد شريف في 24 مباراة ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وأحرز 3 اهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.