الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بالفيديو.. محمد شريف يعود للتسجيل مع الخليج برأسية في مرمى الهلال

محمد شريف
محمد شريف

سجل محمد شريف محترفنا المصري في صفوف الخليج، هدفًا أمام الهلال متصدر دوري روشن السعودي خلال اللقاء المقام بين الفريقين مساء اليوم.

وسجل شريف هدف تعادل الخليج ضد الهلال بالدقيقة 8 برأسية قوية سكنت شباك ياسين بونو، ليسجل هدفه الرابع في بطولة الدوري مع الخليج.

يستهدف الزعيم تحقيق الإنتصار الـ 20 على التوالي في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، منذ التعادل مع ضمك بهدف لكل منهما في الجولة السابعة من المسابقة.

ويسعي الهلال إلي استعادة لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بعد أن توج به موسم 2022 ثم حصل عليه إتحاد جدة الموسم الماضي.

في المقابل، يأمل الخليج بقيادة محمد شريف، في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزعيم الأسيوي مُستغلا في ذلك عاملي الأرض والجمهور.

وحقق الخليج فوزين متتاليين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، على كل من ضمك والرائد قبل مواجهة الهلال اليوم.

وشارك النجم المصري محمد شريف في 24 مباراة ببطولة الدوري السعودي هذا الموسم، وأحرز 3 اهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

 

 

محمد شريف شريف الخليج الهلال دوري روشن السعودي

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