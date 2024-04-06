السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

النرويج تكشف عن حالة الإحباط داخل الناتو بسبب تداعيات اسرائيل فى غزة

الناتو
الناتو

صرح وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، عن "الإحباط" الذي يشعر به داخل الناتو من أن إسرائيل "تذهب بعيداً" في غزة بعد الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع على قافلة المطبخ المركزي العالمي (WCK) والذي أسفر عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة.

وقال: بالأمس كنت مع معظم زملائي وزراء الخارجية الغربيين في اجتماع الناتو في بروكسل، ويمكنني أن أشعر حقا أن الإحباط، حتى بين أولئك الذين كانوا الأكثر دعما لإسرائيل حتى الآن، هو أن هذا الأمر مبالغ فيه حقا".

وأضاف أن التقرير الداخلي الإسرائيلي حول غارات قوافل المساعدات، والذي نُشر يوم الجمعة: "أوضح لنا مدى سهولة قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على أشخاص تعتقد أنهم إرهابيون أو تعتقد أنهم إرهابيون بناءً على أدلة تبدو غير مقنعة للغاية، لوضعها في الاعتبار". 

وقال وزير الخارجية: "الشيء الجيد الوحيد في هذا الوضع المأساوي هو أنه يبدو أن مستوى الانتقادات والرسائل من العالم أجمع، بما في ذلك بعض أقرب حلفاء إسرائيل، قد تم تصعيده الآن، وأنه لا يمكنك الاستمرار في التصرف بهذه الطريقة".

ومضى يدعو إلى وقف إطلاق النار، قائلا:  "من هناك يتم تقديم المساعدات الإنسانية والحل السياسي في نهاية المطاف".

الصحة العالمية تستكمل مهمة معقدة للمساعدات في غزة 

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جيش الاحتلال: مقتل 600 جندى وضابط منذ بدء الحرب فى غزة

أكملت منظمة الصحة العالمية "مهمة معقدة للغاية" لتوصيل المساعدات الطبية إلى المستشفيات في شمال غزة يوم الخميس.

وعلى الرغم من "الأعمال العدائية المستمرة" في مدينة غزة، تم تسليم الإمدادات إلى حوالي 1000 مريض في كل من مستشفيي الصحابة والأهلي، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور يوم الجمعة X.

وقال تيدروس إن مستشفى الصحابة تلقى أيضًا منصة واحدة من المواد الغذائية المعلبة، وتم نقل مريض يعاني من إصابات معقدة في الأطراف السفلية بنجاح من الأهلي إلى مستشفى ميداني في رفح.

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