الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

جثة
جثة

رفعت أوناش المرور آثار حادث انقلاب دراجة نارية موتوسيكل، بطريق الطاهري مركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية أسفر عن مصرع شاب وإصابة 2 أخرين تم نقلهم للمستشفي.

ولقي شاب مصرعه وأصيب 2 أخرين، إثر حادث، تم نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بورود بلاغ من إدارة تأمين مستشفي منية النصر، بوصول 3 شباب بإصابات متنوعة، إدعاء حادث سير.

انتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع عبدالله، م، م، ال، 17  عاما، وإصابة محمد، ا، ح، 17 عاما، محمود، م، ا، ال، 17 عاما، مقيمين قرية النزل، دائرة المركز، حيث انقلبت بهم دراجة نارية كانوا يستقلونها، علي طريق الطاهري النزل.

 

تم نقل الجثمان للمشرحة، والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.

أوناش المرور حادث انقلاب دراجة نارية دراجة نارية موتوسيكل موتوسيكل مركز منية النصر محافظة الدقهلية نقل الجثمان

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