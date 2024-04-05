الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع رصف طريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر

محافظ الغرىبية
محافظ الغرىبية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة اليوم الجمعة لمتابعة مستجدات الأعمال بمشروعات الرصف والتطوير وأعمال النظافة ورفع الإشغالات استعدادا لعيد الفطر المبارك.

 وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

متابعة أعمال الرصف بطريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترا

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترا، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه. 

واستمرت جولة المحافظ، بمتابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بشارع الجيش القبلي بمدينة زفتى على امتداد 500 متر، وإنشاء منطقة عربات متنقلة لتكون متنفسًا للأهالي، بالإضافة إلى إضفاء لمسة جمالية على المدينة وتشغيل فئات من الشباب وعمل لمسة جمالية بالشارع.
 

رفع كافة الإشغالات واستمرار أعمال النظافة بكورنيش زفتى

وخلال الجولة وجه المحافظ برفع كافة الإشغالات واستمرار اعمال النظافة بكورنيش زفتى المقام على ترعة العطف بقرية نهطاى، والذي يعتبر أول كورنيش يتم إنشاؤه في قرية ضمن قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ليكون متنفسًا كبيرا للمواطنين.

كما تابع المحافظ جولته بمركز ومدينة السنطة، فتابع أعمال فرد وتسوية طبقة السن بشارع بور سعيد، بطول 900 متر وعرض 7 أمتار تمهيدا لأعمال الرصف.

وخلال الجوله شدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق، وذلك في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

محافظ الغربية بمشروعات الرصف أستعدادا لعيد الفطر المبارك بطريق نهطاي بشارع الجيش القبلي

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