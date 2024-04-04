محافظ الغربية يسلَّم مساعدات مالية لـ25 عروسة

سلَّم الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وهاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية - عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مساعدات مالية لـ25 عروسة يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية من قرى ومراكز الغربية المختلفة دعمًا لإتمام زفافهن.

يأتي ذلك ضمن مبادرة "فرحة" التي أطلقتها "صنَّاع الخير"؛ لإدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج واللاتي تعطل زفافهن بسبب عدم مقدرتهن على تجهيز أنفسهن ويتم تنفيذ المبادرة في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة و"صنَّاع الخير" لدعم الشرائح الأولى بالرعاية.

وفي كلمته في احتفالية تسليم الدعم المادي للعرائس بديوان عام المحافظة، هنَّأ محافظ الغربية، العرائس المقبلات على الزواج، مثمَّنًا دور مؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية بالمساهمة في تزويج الفتيات غير القادرات، مشيرًا إلى أن "صنَّاع الخير" دائمًا ما تكون متواجدة لمساعداة شرائح غير القادرين داخل المجتمع بتقديم منظومة خدمات تنموية مستدامة ومتكاملة، مشيرًا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم، مشيدًا بدور المجتمع المدني ومساهمتهم الفعَّالة في دعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الغربية، أن المرأة المصرية تلعب دورًا محوريًا في بناء مجتمع قوي فالأم هي المدرسة الأولى لغرس الوعي في نفوس الأبناء، لتحقيق حياة سليمة مستدامة، والتي تصب في خدمة توجهات الدولة في جمهوريتها الجديدة، التي أطلقها رئيس الجمهورية، التي تلعب فيها المرأة دورًا محوريًا مهمًا، سواء كان دورها في تغذية أطفالها للقضاء على سوء التغذية، واستبدال الوجبات الجاهزة بوجبات صحية سليمة متكاملة، لبناء أجساد قوية قادرة على العمل والبناء.

من جهته، أوضح هاني عبدالفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صنَّاع الخير" للتنمية أن مبادرة صناع الخير "فرحة" لدعم إتمام زفاف الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج يتم تنفيذها تحت رعاية السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي وبالتنسيق مع السادة المحافظين فى المحافظات المستهدفة

وأشار عبدالفتاح، إلى أن صناع الخير أهدت كل عروسة من الـ25 عروسة مبلغ مالي 20 ألف جنيه بتكلفة إجمالية نصف مليون جنيه.

وأوضح عبدالفتاح، أن "صنَّاع الخير" ومن خلال مبادرة "فرحة" لدعم الفتيات غير القادرات المقبلات على الزواج في إتمام زفافهن نجحت حتى الآن في إتمام زفاف 500 عروسة يتيمة غير قادرة من المحافظات المختلفة سواء بإهدائهن أجهزة كهربائية أو بإهدائهن مبلغ مالي.

وأشار عبدالفتاح، إلى أن مبادرة "فرحة" يتم تنفيذها ضمن منظومة خدمات إنسانية تعمل "صنَّاع الخير" على تنفيذها على الأرض تتضمن توفير فرص عمل غير تقليدية للسيدات المعيلات من خلال تدريبهن على الحرف والمشغولات اليدوية سواء في مركز استدامة لدعم وتدريب وتأهيل المرأة الريفية كذلك تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة في مجالات الحد من الإصابة بالعمى والقدم السكرى وأمراض القلب والأمراض الجلدية المزمنة من خلال مبادرات "صنَّاع الخير" المختلفة، فضلًا عن إعادة إعمار القرى الأشد احتياجًا وتوزيع المساعدات الموسمية.