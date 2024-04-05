غلق وتشميع 219 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الرسمية بالغربية

قال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 219 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وأكد رحمي، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وتمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 10 محاضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر سمنود، وذلك خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز في مركز وبندر سمنود، وحررت 10 محاضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب في الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.

كما تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 17 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة، وحررت 17 محضرًا لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

تأتي الحملة في إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالي الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.