إمام مسجد عمرو بن العاص يشارك المعتكفين بالسحور الرمضانى

حرص الدكتور يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص، على الاستجابة لدعوة المعتكفين القائمين على توفير السحور الرمضاني للمصلين في كل ليلة من ليالي الشهر الكريم بمسجد عمرو بن العاص، بمشاركتهم ذلك السحور الرمضاني، في الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان، وغلب على الأجواء طابع المرح والفكاهة في ظل هذه العادة الرمضانية السعيدة.

ووجه إمام مسجد عمرو بن العاص الشكر، للقائمين على السحور، لدعوته إلى التواجد بينهم، معربًا عن سعادته البالغة، لمشاركتهم هذا الحدث الرمضاني والاستمتاع معهم بأجواء المسجد الإيمانية العطرة المفعمة بالطمأنينة والخشوع، نتيجة الكثافة التي يشهدها ما بين ذاكر وقارئ ومصلٍ خلال السحور.

كما وجه منظمو السحور الشكر للدكتور يسري عزام على قبول الدعوة والحضور معهم.



صلاة التهجد بعمرو بن العاص

اكتظ المسجد بالعاكفين الذين يعيشون محرومين جزئيًا من نعمة الحرية، ودفء البيت والعائلة، استجابة لقول الله تعالى: "أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود"، ولكنهم اتخذوا من وحدتهم أنسا، حيث شرعوا فى تنظيم حلقات الذكر فيما بينهم، وأخذوا يمارسون هوايتهم المفضلة بتلاوة القرآن وترديد الذكر، حتى يجدوا متنفسًا يريح من قلوبهم، ويخفف من قسوة الفراق عن الأهل والأحبة، ولاستغلال أفضل فترة- شهر رمضان المبارك- للعبادة.

ونظم شباب الخير بعد الانتهاء من صلاة التهجد مباشرة سحورًا للصائمين، وسط حضور عدد كبير من المصلين والمعتكفين والقائمين على المسجد، وذلك فى إطار حرصهم على إخراج الصدقات كما ينبغى أن تكون مرضاة لله، وسعيًا للفوز بالحسنات والثواب من الله، سبحانه وتعالى، فى تلك الأيام المباركة.

وحرص أمن المسجد على تأمين دخول المصلين بطريقة سلسة، منعًا للتكدس وتجنبًا للازدحام، أو الإخلال بالنظام داخل مسجد عمرو بن العاص في منطقة مصر القديمة القديمة.

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص

مسجد عمرو بن العاص